Zwart-wit getekende sociale relaties op het podium

Op het toneel een wit echtpaar in jarenvijftigkleding. Ze luisteren naar nieuws uit een transistorradio en staan kennelijk op punt van vertrek. Met een tamelijk lachwekkend, semi-lokaal welkomstritueel begroeten zij de nieuwe bewoners van hun huis, een zwart echtpaar. Plaats van handeling: Nigeria anno 1959, kort voor de onafhankelijkheid.

Sneren van wit naar zwart en scherpe repliek daarop roepen hoorbaar herkenning op. En plezier

Al meteen in de eerste scène roept 'Beneatha's Place' van de Britse schrijver en theatermaker Kwame Kwei-Armah (1967) associaties op met vormingstheater in zijn hoogtijdagen. Als reactie op het ingeslapen repertoiretoneel maakte dat in de jaren zeventig furore met sterk politiek getint theater, dat het politiek-sociaal bewustzijn van met name de lagere klassen wilde aanwakkeren.

Dat dit vaak leidde tot nogal zwart-wit getekende sociale relaties, is hier te zien. Met een belangrijk verschil: waar het witte duo denkt zich neerbuigend tegenover vermeend primitieve inheemsen te moeten gedragen, of erger: zogenaamd begrijpend knielend, blijkt het zwarte paar zich in opleiding en afkomst flink te onderscheiden.

Even lijkt het stuk weg te drijven van dat positieve cliché. De aandacht wordt verlegd naar de uit Amerika overgekomen Afro-Amerikaanse Beneatha en haar Nigeriaanse man. Hun beloftevolle toekomst krijgt een onverwachte wending wanneer zijn beoogd leiderschap in de knoop komt met omkoping, corruptie, olie en politieke manipulaties, en eindigt in een fatale bomexplosie.