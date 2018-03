Zwart Amerika regeerde niet in Amerika

Gaandeweg ‘We waren acht jaar aan de macht’ kom je erachter dat de titel bittere ironie is. Als er iets niet aan de hand was tijdens het presidentschap van Barack Obama, dan was het wel dat zwart Amerika het eindelijk eens een keertje voor het zeggen had. Het presidentschap van een zwarte man was bijzonder. Maar het was alleen mogelijk doordat Obama een heel bijzondere zwarte man was.

Dat is Ta-Nehisi Coates ook. Terwijl hij in 2008 nog maar net kwam kijken als journalist en essayist, is hij nu een gevierd schrijver en denker over de positie van de zwarte Amerikanen. In dit boek kun je - in weerwil trouwens van de slordige, ondeskundige en daardoor soms ronduit verwarrende vertaling - die ontwikkeling volgen. Coates presenteert er acht beschouwende artikelen in, voor elk jaar van Obama een, die hij eerder schreef in The Atlantic. Dat had een plichtmatige, deels gedateerde bundeling kunnen opleveren, maar Coates brengt elk stuk tot leven door telkens stil te staan bij de wording ervan. Je komt iets te weten over zijn omstandigheden toen hij het schreef, hoe het met zijn gezinsleven ging, of hij al een beetje verdiende met dat geschrijf. Maar ook hoe hij het aanpakte, en meer dan eens: dat hij het artikel nu maar heel matig vindt, of dat de Coates van toen niet zag wat achteraf zo duidelijk was.

Je maakt geen vangnet voor een stelletje roofdieren. Daar bouw je een kooi voor

Het eerste stuk gaat bijvoorbeeld niet direct over Obama, maar over acteur Bill Cosby en zijn kruistocht voor een zich beter gedragende zwarte jeugd. Inmiddels is Cosby ontmaskerd als aanrander. Maar voor Coates, toen, was hij interessant omdat hij paste in een patroon: prominente zwarte Amerikanen die er genoeg van hadden naar de blanke onderdrukking te wijzen als oorzaak van de grote achterstand van die bevolkingsgroep, en eisten dat zwarten op eigen kracht vooruit zouden komen.

Dat is een houding die getuigt van weinig geloof in de goede wil van wit Amerika, maar het is toch een boodschap die witte Amerikanen graag horen: Cosby was duidelijk niet van plan een revolutie tegen hen te beginnen.