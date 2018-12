Zowel Janine Jansen als Valeri Gergjev zijn klanktovenaars

Terwijl de oren nog tintelden van Bruckners Zesde symfonie onder leiding van Bernard Haitink vorige week, had het Concertgebouworkest alweer een andere maestro in huis, iemand die evenzoveel muzikale opwinding kan veroorzaken. Als Valeri Gergjev in topvorm is, maak dan je borst maar nat.

In dirigentenland toch niet gewoon, maar iets wat Gergjev de laatste tijd vaker doet: gelijkvloers staan met de musici. De bewegingsgrens die een bok aangeeft – klein plateautje, je kunt niet heel ver naar links, rechts, voor en achter – biedt een rustiger beeld.

Gergjev evenwel maakt uiterst geraffineerd gebruik van de vrijheid die hij krijgt zonder die bok. Zijn manier van doen heeft zelfs iets charmants. Duikje naar links richting de eerste violen, of het ronken van de cello’s van nog dichterbij aanmoedigen.

Dat leverde in het Vioolconcert van Sibelius enerverende momenten op in de samenwerking met ­Janine Jansen. Haar volledige overgave verveelt nooit en is aanstekelijk en bewonderenswaardig om te zien en om te horen. Bij Jansen lees je de topsport eraan af, permanent. Haar Sibelius was warm en sprankelend van toon, bloedstollend en bijna altijd onberispelijk.

Niet alleen Jansen is een klanktovenaar, ook Gergjev, getuige zijn lezing van Ravels ‘Daphnis et Chloé’. Wie de Rus niet zo gauw associeert met dergelijke Franse muziek, vergeet dat Gergjevs roots in de opera liggen. Zijn superieure theatrale instinct ging gretig in op alle mogelijkheden die Ravels ‘symphonie choréographique’ biedt om een totale klankorgie op te bouwen.

Van de eerste paukenroffel tot en met de extatische ‘Danse générale’ was de intensiteit daar. De minder belangwekkende overgangen, die een integrale uitvoering van dit ballet soms tot een lange zit kunnen maken, wist Gergjev organisch in te passen.

Met onstuimige energie gingen het Concertgebouworkest en het Koor van de Nationale Opera in op de Aufforderung zum Tanz van de dirigent. Het resultaat: een atypische Ravel, met minder ruimte voor de Franse etherische klankwereld, maar wel een zeer gedenkwaardige.

Dit concert is aanstaande zondag 23 december om 14.15 uur te beluisteren via NPO Radio 4.