Zouden Koot en Bie nu nog kunnen? (Al moet je die gedachte eigenlijk niet hebben)

De vijftig minuten ‘Van Kooten en De Bie’s moeders de vrouwen’, met beelden uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, toonden woensdag volledig het nut van humoristen als maatschappelijke thermometers.

Ik registreerde bij mezelf golven van heimwee naar die overzichtelijke ons-kent-ons-tijd. Hier en daar welden ook hedendaagse gedachten op. Zoals: wat waren alle kwesties Nederland toen nog wit. En ook: zou dat nu nog kunnen? Zou een Cock van der Laak aanstaande moederdag nog steeds met haar zoon Ab onder de incestueuze lakens kunnen duiken, bij wijze van grappig? Nee, ja, ik weet het: zo moet je helemaal niet denken als je lekker onderuitgezakt van die vaderlandsche helden Kees van Kooten en Wim de Bie ligt te genieten. Maar in een hoofd anno 2019 gebeurt dat gewoon.

Alles in dit item was op het randje. Ook ik belandde op het puntje van mijn stoel en besefte dat het werk van de oude meesters dertig jaar later nog steeds van het scherm spat

Nu is een groot deel van hun kijk op de wereld nog altijd verre van belegen, ook tientallen jaren later. Neem Zuster Laetitia, uit 1985. Een totaal verstilde creatie van Van Kooten die in een setting à la ‘Achterwerk in de Kast’ een oproep deed aan mede-religieuzen om een eind te maken aan de machocultuur in de kerk. Naar de rechter willen stappen om het seksisme van de sigarenrokende bazen in de kerk aan de kaak te stellen, what’s new pussycat.