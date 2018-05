Zomerhuis van Vigdis Hjorth is een spannend gezinsepos

Mag een schrijfster haar familiegeschiedenis tot in het kleinste, meest onaangename detail prijsgeven in een roman? Gooit ze daarmee haar familieleden niet op een stuitende manier te grabbel voor de hele wereld? Of is het net het recht van de auteur om alles 'tot literatuur te maken'? Vigdis Hjorth deed met haar roman 'Zomerhuis' de discussie in Noorwegen weer in alle hevigheid opflakkeren.

Het genre van de sterk autobiografische roman zorgde in Noorwegen al voor onbehagen toen Karl Ove Knausgård uitpakte met zijn 3000 bladzijden tellende romancyclus 'Mijn strijd', waarin hij onder meer het alcoholisme van zijn vader pijnlijk gedetailleerd in beeld bracht. Zijn familieleden voelden zich te kijk gezet. Maar tegelijk: wat vermag je tegen fictie?

Met de publicatie van 'Zomerhuis' van Vigdis Hjorth is het debat over de oorbaarheid van ontluisterende autobiografische fictie weer in alle hevigheid losgebarsten. In de roman beschuldigt de hoofdpersoon haar vader van incest, terwijl haar moeder wordt neergezet als iemand die haar kind niet heeft beschermd, en haar zussen als mensen die de waarheid niet onder ogen willen zien.

Omdat het allemaal herkenbaar is, maar toch vreemd blijft, wil de lezer absoluut weten hoe het verder gaat

Hek van de dam Nadat via krantenartikelen was uitgelekt dat de weergave van de begrafenis van de vader 'echt was', en dat ook sommige private e-mails letterlijk in het boek zouden zijn afgedrukt, was het hek van de dam. Het werd nog heftiger toen Helga Hjorth, zus van de schrijfster, op haar beurt uitpakte met een roman over de eigen familie ('Vrije wil') en de twee zussen via interviews in kranten onderling strijd leverden. Allebei beweerden ze niets te herkennen in het familieverhaal van de ander. Maar laat dat nu net de kern van 'Zomerhuis' zijn: het feit dat de gezinsleden heel andere versies hebben van de gebeurtenissen die in het gezin zijn voorgevallen. 'Zomerhuis' opent met een erfeniskwestie. De ouders van Bergljot, Bård, Astrid en Åsa hebben besloten hun twee zomerhuizen na te laten aan de jongste dochters Astrid en Åsa. Tegelijk herhalen ze telkens weer dat ze hun vier kinderen gelijk willen behandelen. En zoals dat wel vaker gaat met erfenissen, maakt de kwestie lang vergeten emoties los. Bård is de eerste die woedend wordt. Hij belt Bergljot, die - net als de schrijfster zelf - al dertig jaar geen contact meer heeft met de familie en poogt haar op zijn hand te krijgen. En hoewel ze aanvankelijk niets met de zaak te maken wil hebben, raakt Bergljot er steeds meer in verstrikt. Een en ander wordt nog urgenter wanneer de vader plots sterft. Hjorth trekt de lezer langzaam in het verhaal, met telefoontjes over en weer, woedende mails en pogingen tot verzoening. Omdat het allemaal herkenbaar is, maar toch vreemd blijft, wil de lezer absoluut weten hoe het verder gaat. Blijkt dat Bergljot op prille leeftijd door haar vader is misbruikt, al komen we nooit te weten wat er 'echt' heeft plaatsgevonden. Wist de moeder het? Oordeel: Spannend gezinsepos, met misbruik en herhaalde woede