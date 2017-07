Zomergasten heeft met Janine Abbring een eigenzinnige presentator

"Ik verwacht veel van Janine als interviewer", zegt hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord, de regionale omroep waarvoor Abbring na een studie journalistiek zes jaar lang werkte als verslaggever. "Ze is geen pitbull, maar durft ieder onderwerp aan te snijden, luistert goed en heeft een enorm creatieve geest."

Hij noemt onder meer '30 dagen Delfzijl', een tiendelige tv-serie uit de koker van Abbring, waarvoor ze besloot een maand te verhuizen naar de destijds onrustige gemeente Delfzijl. "Welke journalist bedenkt en doet dat nou?"

Ook in het juryrapport van de NL-Awards, de jaarlijkse onderscheiding voor de beste productie van regionale publieke omroepen, wordt de inmiddels 41-jarige beschreven als 'eigenzinnig', 'onvoorspelbaar' en 'prikkelend'. Abbring won de prijs in 2004 voor een programma over de passies van allerhande noorderlingen.

Ondanks haar kwaliteiten was Van den Berg, net als vele anderen uit het televisiewereldje en Abbring zelf, verbaasd over VPRO's keuze voor Abbring als presentator. "Janine heeft een tijd het programma 'Vroege Vogels' gepresenteerd, was Jakhals bij 'De Wereld Draait Door' en kreeg een heleboel media-aandacht toen ze als deelnemer van 'Wie is de Mol?' haar rug brak, maar toch zullen de meeste kijkers haar niet kennen." Sinds 2014 werkt ze achter de schermen, als eindredacteur voor het bekroonde 'Zondag met Lubach'.

De hoofdredacteur vindt het dapper van Abbring dat ze 'Zomergasten' aandurft. "En typisch", lacht hij. "Voor een deel is Janine altijd onzeker over haar eigen kunnen, maar daar laat ze zich nooit door weerhouden." Iedere keer legt ze de lat iets hoger voor zichzelf. Abbring zelf wil van hoge verwachtingen niets weten. "Mijn vriend is Zweeds en spreekt geen Nederlands", stelt ze in een reactie via de VPRO. "Hij heeft geen idee wat 'Zomergasten' in ons land betekent en zegt: fijn dat je een leuk klusje voor de zomer hebt. Dat relativeert lekker.''

De eerste van zes afleveringen van Zomergasten is vanavond om 20.15 te zien op NPO 2.

