Eberhard van der Laan ziet ondanks alles het beste in de mens

Uit doffe ellende kan soms een hoop moois opbloeien, luidde de voornaamste les die de burgemeester van Amsterdam zondagavond de kijkers van tweede aflevering van Zomergasten wilde meegeven. De apotheose: natuurlijk die fragmenten rond voetballer Abdelhak Nouri. Het 20-jarige Ajax-talent, recent gebroken in de knop, door een hartaanval tijdens een oefenwedstrijd. We zagen zijn doelpunten, de levensvreugde van de jonge speler, de liefde van zijn familie, gevolgd door de massale steunbetuigingen bij het huis van de familie Nouri nadat bekend was geworden dat kans op herstel nihil was.

Die saamhorigheid is natuurlijk iets dat je als burgemeester graag ziet, zei Van der Laan. Pas toen, de tranen. Aan het eind brak Van der Laan, om de jonge Nouri, maar ongetwijfeld ook vanwege diens eigen sterfelijkheid. Drie uur lang was hij de energieke verteller geweest, gepassioneerd over wat hem aan hart ging, relativerend en met humor. De kankercellen waren snel opzij geschoven – ‘ik voel me lekker, maar het is natuurlijk heel slecht.’

Halverwege kwam Abbring erop terug, Van der Laan gaf toe inderdaad deels door te werken om niet te veel over de naderende dood na te hoeven denken. Ook nu wilde hij er niet te lang bij stilstaan. Hij was bezig met het oprichten van een televisiemonument voor zichzelf, en een oproep tot meer verbinding, daarbij geholpen door interviewer Janine Abbring die hem alle ruimte hiertoe gaf.

Bij voorbaat gedenkwaardig

En dat mocht ook. Het gaf van tevoren een dubbel gevoel. Al voor de uitzending beloofde het een gedenkwaardige televisieavond te worden waarin een stervende, onder Amsterdammers zeer populaire burgemeester mocht terugkijken op zijn eigen leven. Zo werd er in de hoofdstad op verschillende plaatsen naar de uitzending gekeken op groot scherm, onder andere in het Scheepvaartmuseum volgden honderden mensen de uitzending. Stadskrant Het Parool greep het interview aan een liveblog te openen.

Van der Laan wilde beginnen met laten zien dat ‘dingen heel snel beter kunnen worden’. Dat illustreerde hij met beelden van gevallen dictators in Europa, allemaal binnen het tijdsbestek van een mensenleven. Snel ging hij door met de moord op juwelier Fred Hund, in 2010, toen Van der Laan krap vier maanden de ambtsketen had omgehangen. De silver lining hier was de top-600, de succesvolle aanpak van criminele veelplegers die onder andere uit de rechtszaak voortkwam.

Er volgde een blokje oorlog. Over de trots op de Februari-staking, maar ook de schaamte over het hoge aantal deportaties vanuit Nederland. Waarom was Nederland zo passief geweest? Het was duidelijk een vraag die Van der Laan veel bezig had gehouden, getuige zijn historische kennis over het onderwerp. Maar dat wilde niet zeggen dat Nederlanders zo maar de Joden aan de Duitsers hebben overhandigd – ‘barre onzin’ noemde hij dat fragment van TV Toen, waarin een echtpaar hun fietsen aan de bezetter komt terug vragen in ruil onderduikers.

Hier werd het gesprek persoonlijk: Van der Laans ouders hadden in het verzet gezeten. Zijn moeder had zeker een tik meegekregen van die tijd, en een boek over de vragen van haar zoon geschreven.