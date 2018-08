Zomergast Eric Wiebes zorgt voor een intrigerende en licht ontregelende avond

De gesprekken gingen over Groningen en de Belastingdienst, over persoonlijke drijfveren, en over zijn publieke wens tot vooruitgang in samenleving, economie en klimaat. Hij klonk betrokken, gedreven om voor mens en land het goede te doen. Toch bleven sociale aspecten in verschillende discussies onderbelicht.

Aan het begin hield ik mijn hart vast voor de Groningers toen de minister het gaswinning- en aardbevingprobleem ‘een dossier als een kist’ noemde. “Als je stopt met duwen, valt het meteen stil.” Het klonk zo gevoelloos. De kleur blauw om hem heen ook: zakelijk, koel, VVD-achtig. Eenmaal aangekomen bij dat dossier, tegen het einde van de avond, was de kleur opgewarmd.

Abbring ging er goed fel in, als voormalig inwoonster van Groningen. Waarom worden die huizen niet meer versterkt? Waarom was dat besluit om de gaskraan dicht te draaien na maanden soebatten zo plotseling genomen?

Hij legde uit dat ‘massale gaswinning en massale versterking’ geen geloofwaardige weg voor de toekomst is. Maar het werd niet duidelijk waarom de huizenversterking dan moet afvallen, als er gewerkt wordt aan alternatieve energiebronnen. Abbring gooide het over een andere boeg en vroeg garanties. Die gaf hij: “NAM en Shell zijn voor eeuwig verantwoordelijk. En als we het anders kiezen, wordt het het Rijk. Alle schade wordt vergoed. Punt.”

Hoe krijgt hij het voor elkaar drie levens in één te proppen, zonder tegenslag af te reageren op mensen om hem heen? (Hij wordt alleen boos op fenomenen en dingen). Dat lag besloten in zijn jeugd, weer een verrassend verhaal. Zijn vader, kernfysicus, kreeg kanker toen Eric vijf was, en overleed op zijn negende. Vader dood met 32 jaar, opa net zo jong dood, dan ga je wel rennen in het leven.

Het gesprek was toen al breder en verrassender geweest dan verwacht. Het begon fascinerend met zijn verhaal over de zomervakantie, waarin hij ondanks overspanning ging raften en mountainbiken met zijn twee puberzoons, én met zijn vriendin het jaarlijkse deel van de Appalachian trail aflegde in oost-Amerika. Wiebes kickte op zijn tentje van 560 gram, zo bleek bij zijn fragment daarover, en drinkt dan water uit de rivier. Had ik toch niet achter deze nette man gedacht.

Zijn gezicht kon niet overtuigender, maar ik zal onze kritische Trouw -redacteur Jan Kleinnijenhuis erover blijven volgen. “Het enige wat me te doen staat is: leveren”, zei Wiebes afsluitend. “Toch die leveringszekerheid hè”, grapte Abbring. En toen konden zij, en ik thuis, weer lachen.

Pippi Langkous

Zijn moeder leefde van het nabestaandenpensioen en was huisvrouw. Werk, zegt Wiebes, was tot zijn 23ste een onbekend gegeven. Hoe bestaat het? Moeder was ook feminist, vóór gelijkheid, en maakte van Wiebes een man die van sterke, zelfstandige vrouwen houdt - hij was nota bene verliefd op Pippi Langkous. Maar niet werken en dan overleven op het weduwepensioen is een luxe die velen niet meer gegeven is. Het is een gemiste kans dat Abbring daar niet naar vroeg.

Economische groei bestempelen als onhoudbaar en passé, vindt Wiebes elitair

Werk dus, kreeg pas in zijn twintiger jaren voor hem de bredere betekenis van echt deelnemen aan de samenleving. Hij ziet het van dichtbij bij een naaste: “Als er werk is, is er meer zelfvertrouwen, meer lichtheid in zijn bestaan. Is er geen werk, dan wordt het langzaam donkerder en verliest het leven toch zijn glans.” Hij zette er zijn bril bij af, een mooi moment. Maar ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat hij misschien nog zo weinig mensen in de sociale penarie heeft gezien, dat dat ene geval hem nog diep kan raken.

Hij ziet graag ‘dat iedereen kan meedoen’ - een echt VVD-verhaal, maar in zijn vergezichten en grote schetslijnen op weg naar vooruitgang, vergeet hij toch af en toe de mensen erbij te denken. Als iedereen dan vrij is en gelijke kansen krijgt, is het goed, denkt hij. Vooruitgang, dat was het toverwoord. “Of het nu om robotica, gentech of ICT gaat, of over maatschappelijke emancipatie door mensen die zich ontworstelen aan klemmende regimes, zeikerige elites of verkeerde regels.”

De klassieke sociaal-economische vraag of iedereen met gelijke kansen ook in staat is om een gelijkwaardig eigen leven op te bouwen, kwam in het gesprek helaas niet aan bod.