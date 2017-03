Zombiefilm is een zwarte komedie over Zuid-Korea

Horror heb je in soorten en maten. Het Zuid-Koreaanse 'Train to Busan' is strikt genomen een zombiefilm, want bijna de hele bevolking van het land raakt geïnfecteerd met een onbekend virus en probeert vervolgens iemands hoofd eraf te bijten. Maar het is geen griezelhorror, ook al speelt de film zich bijna helemaal af in de nauwe ruimtes van een hogesnelheidstrein. Het is vooral een zwarte komedie en de jonge filmmaker Yeon Sang-ho wil de kijker niet de stuipen op het lijf jagen.

Een zombiefestijn waarin zielloze wezens elkaar letterlijk opvreten

'Train to Busan' staat in de jonge Koreaanse traditie van vaak uitstekende genrefilms die iets over de stand van het land willen zeggen.

Het is dus niet toevallig dat het hoofdpersonage fondsenmanager bij een investeerder is, dat de echte boosdoener aan boord van de trein een hooggeplaatste manager is en dat in dialogen zo vaak over winst maken wordt gesproken. De film wil een sociale satire zijn, de extreme verbeelding van een doorgeschoten kapitalisme waarin iedereen winst op iedereen probeert te maken, tegen de achtergrond van de corruptieschandalen die Zuid-Korea de laatste jaren teisteren. Een zombiefestijn waarin zielloze wezens elkaar letterlijk opvreten.

De komische dimensie wordt nog vetter aangezet door te knipogen naar clichés, zoals die ene zombie die - nog net voor de trein vertrekt - naar binnen glipt en naar de typisch vergezochte verklaringen die bizarre verschijnselen in serieuze horrorfilms krijgen. Zo doet iemand hier de briljante ontdekking 'dat ze ons aanvallen omdat ze ons kunnen zien'. Maar voor die komedie moet je wel door de schranspartijen heen kunnen kijken.

