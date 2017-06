Zoeken naar Zomergasten-presentator Janine Abbring

Ze moet wel van een heel speciale klei gebakken zijn dat ze dat aandurft. En in die klei zouden we een uurtje gaan porren woensdag, toen ze te gast was in Paul Wittemans’ ‘De Meesterwerken’.

Simpel, inspirerend idee, dat Vara-programma. Ook dit jaar houdt de omroep de verkiezing van het Meesterwerk 2017 in verschillende categorieën. Ondertussen mag wekelijks een gast vertellen welk boek, beeldend kunstwerk, film, muziekstuk en tv-programma hij of zij zou meenemen als de wereld vergaat. Leer iemand kennen via zijn boekenkast, dat idee.

Deze week dus Janine Abbring. Leuke vrouw, 41 jaar. Ze presenteerde ‘Vroege Vogels’, was Jakhals voor ‘DWDD’ en is nu eindredacteur van het bekroonde ‘Zondag met Lubach’. Werd iets bekender door haar ongeluk bij ‘Wie is de Mol 2013’ in Zuid-Afrika. Ze brak haar rug bij een elf meter hoge sprong in het water. De ruggenwerveloperatie lukte, en tijdens haar herstel luisterde ze vaak naar het Noorse pop-folk-duo Kings of Convenience, vertelde ze Witteman bij haar keuze voor muziek. Mooie, verstilde, Simon & Garfunkel-achtige liedjes. ‘Have no fear, your wounds will heal’. Je zou het easy listening kunnen noemen. “Misschien verwacht je een revolutionairdere muzieksmaak”, verontschuldigde ze zich. Ze had Rachmaninov kunnen kiezen maar ze is niet zo ‘highbrow’ en wilde eerlijk zijn.

Drijfveren Zo laat ze tenminste iets van zichzelf zien. Meteen denk ik aan Zomergasten. Die setting al, in een studio met grote beeldschermen om samen fragmenten te bekijken (helaas geeft de A’dam-Toren te veel daglicht voor het avondgevoel). Bij ‘ZG’ kiest een gast fragmenten die zijn ideale tv-avond vormen, de kijker iets uitzonderlijks meegeven, een haakje zijn voor een persoonlijk verhaal. Of die als reden hebben: ‘Kom ik hiermee wel interessant over?’ Het is een spel met vele lagen. Dat speelt natuurlijk ook bij De Meesterwerken. Abbring opende verantwoord met literatuurklassieker ‘Jane Eyre’. Las ze op haar negende, ze hield van de vlotte Jane die niet alles klakkeloos aannam. Uit haar keuzes samen vormde zich toch een goed beeld en na een uurtje kon ik me zowat haar interieur thuis voorstellen. Niet te apart, niveautje hoger dan Ikea schat ik, met een enkele uitschieter en haar knappe hond op de bank erbij. Haar fascinatie voor film, schilderijen en televisieserie lag niet zo in de esthetische waarde – ze waren goed gemaakt maar redelijk easy watching. Nee het ging haar om de drijfveren, het verhaal erachter. ‘The Helga Paintings’ van Andrew Wyeth fascineren haar omdat de schilder Helga jarenlang stiekem (naakt) had geportretteerd zonder dat zelfs zijn eigen vrouw ervan wist. Die interesse in drijfveren hebben we nodig bij een Zomergasten-presentator, bingo. Maar bij Wende Snijders en Brigitte Kaandorp eerder kwam de vonk er meer uit. Kaandorp vorige week over de Napolitaanse romans van Elena Ferrante: “Dit is een boek, je slaat het open, je ligt op bed te lezen en je weet gewoon drie uur lang niet eens meer dat je een lijf hebt.” Zo hoort het.

