Zo ziet Nederland eruit door de ramen van de moskee

Het begon met een vraag. Ergens in Almere had conservator Wim van Sinderen van het Fotomuseum Den Haag een moskee zien staan. Alleen, die moskee stond op een verder haast lege plek. Hij noemde het een ‘Fremdkörper in het Nederlandse landschap’. Dit leek hem net iets voor fotograaf Marwan Bassiouni, toen nog student aan de Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten. “Waarom maak je daar geen foto van?”, zo opperde hij.

In plaats daarvan trok Bassiouni (1985) een jaar lang door Nederland, langs industrieterreinen, en nieuwbouwwijken. Hij fotografeerde alleen niet het gebedshuis, maar het uitzicht vanuit de ramen van de moskee.

Schijntegenstelling

Zo toont hij hoe de tegenstelling tussen de islam en het Westen – die ook schuilging achter de vraag over de moskee als ‘Fremdkörper’ – voor hem een schijntegenstelling is. Neem de foto met uitzicht op de polder. De parallelle banen in de vloerbedekking, die markeren waar moskeebezoekers in rijen voor het gebed plaats horen te nemen, lopen bijna naadloos over in de door keurige sloten opgedeelde akkervelden buiten. “Ja”, grinnikt Wim van Sinderen. “Hij heeft mijn idee dus helemaal omgedraaid. Daar is hij kunstenaar voor.”

Je zou de beelden minimalistisch kunnen noemen, maar desalniettemin valt er een hoop te zien

© Marwan Bassiouni

Bassiouni bezocht in totaal 79 Nederlandse moskeeën en fotografeerde er van dertig het uitzicht. De reeks die dat opleverde heeft al drie prijzen gewonnen, waaronder de Eugene W. Smith Student Award voor humanitaire fotografie. De foto’s zijn nu te zien in de tentoonstelling ‘New Dutch Views’ in het Fotomuseum Den Haag, en zijn gebundeld in een boek.

Zijn werk draagt die titel omdat, in de woorden van Bassiouni, ‘de islam nu Nederlands is’. Als kind van een Amerikaanse moeder en een Egyptische vader groeide hij op in Zwitserland. Een paar jaar geleden werd hij moslim, en kwam hij naar Nederland.