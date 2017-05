Zo zien schilderijen in het Rijksmuseum eruit als men wat vrolijker zou kijken

Tegenwoordig staat iedereen lachend op foto’s, maar wie bijvoorbeeld door het Rijksmuseum loopt kan de indruk krijgen dat lachen een aantal eeuwen geleden verboden was. Dat viel ook Olly Gibbs op, een Britse illustratror en designer die recentelijk het Amsterdamse museum bezocht.

Met de populaire Face App ging hij bij terugkomst in Londen aan de slag om een aantal schilderijen en beelden uit het Rijksmuseum een opbeurende facelift te geven. De applicatie herkent gezichten en maakt het mogelijk deze digitaal te bewerken. Dat blijkt ook te werken op geschilderde gezichten en heeft verrassende resultaten.

© Olly Gibbs

"Het idee begon op de toren van de Oude Kerk", vertelt Gibbs desgevraagd. "Daar nam ik een foto met mijn vriendin van het mooie uitzicht over Amsterdam, maar omdat ik hoogtevrees heb lachte ik niet. Zij vertelde dat er een app was waarmee mijn grimas kon worden omgetoverd in een stralende lach."

© Olly Gibbs

Toen het stel daarna het Rijksmuseum bezocht viel het ze op dat er op de schilderijen ook erg veel niet-lachende gezichten stonden. "Ze keken net als ik op die toren! Mijn vriendin bedacht toen dat het leuk zou zijn om de app te gebruiken om ze wat op te vrolijken. We hebben daarna een hoop tijd in het museum rondgelopen om de meest chagrijnige gezichten te zoeken, zodat het contrast extra groot was."

© Olly Gibbs

Het was voor de designer een rare gewaarwording om de klassieke kunstwerken te bewerken. "Het voelde alsof ik onderdeel van Monty Python was en het deed me erg denken aan hoe Terry Gilliam in zijn kunstwerken te werk gaat."

© Olly Gibbs

De illustrator hoopt dat zijn bewerkte afbeeldingen meer mensen naar het museum trekt. "Als designer en illustrator probeer ik vrolijke en grappige dingen te maken en daarmee wat negativiteit uit de wereld te helpen. Het zou mooi zijn als deze serie helpt om meer mensen naar musea te trekken, want kunst kan je enorm inspireren!"

© Olly Gibbs

Gibbs wil zeker nog eens terug naar Amsterdam om meer kunstschatten te bekijken - en wellicht te bewerken. Ook het Rijksmuseum kan er de humor wel van inzien en twitterde aan Gibbs dat ze het leuk vonden om hun bekende gezichten eens te zien stralen. Klik op de tweets hieronder om alle afbeeldingen die Gibbs heeft bewerkt in groter formaat te zien.

