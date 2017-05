Zo van: moet dat nou?

Al eerder schreef ik in deze rubriek over het verguisde maar nuttige ‘zoiets van’, waar ze allebei in zitten, maar ook in andere constructies spelen ‘zo’ en ‘van’ een belangrijke rol.

Lees verder na de advertentie

In veel gevallen gaat het daarbij om een ‘directe rede:’ een letterlijke weergave van wat iemand gezegd heeft. Daarbij fungeert ‘van’ als een aankondiger van het citaat, en ‘zo’ vertelt ons dat het citaat als een nadere precisering moet worden beschouwd van wat de spreker bedoelt. Zo van: ‘Stel je de situatie voor waarin je dit zou zeggen.’

Met ‘zo van’ dring ik als schrijver (of spreker) onmiddellijk door in uw diepste gevoelsleven

Kijk, aan het einde van de vorige alinea paste ik dat ‘zo van’ zelf toe. Het citaat erachter verduidelijkt wat ik in die zin daarvoor zo omslachtig en abstract schreef. Doordat het om een letterlijke uitspraak gaat, kunt u zich voorstellen hoe u zich voelt wanneer u zo’n uitspraak doet. En dat is dan hoe ik de vorige zin bedoelde.

Mooi, nietwaar? Met ‘zo van’ dring ik als schrijver (of spreker) onmiddellijk door in uw diepste gevoelsleven. Misschien vindt u dat minder prettig, en wijst u daarom dergelijke frivole spreektaalconstructies af als betreurenswaardige nieuwlichterij.

Is het nieuw? Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Wim Kan gebruikte het in zijn dagboek in 1965 al, en Harry Mulisch schreef in een verhaal uit 1953: ‘Waarschijnlijk hadden de dames ruzie om hem gekregen; zo van: ik eerst - nee, ik eerst.’ Ik denk dat het ouder is, maar informele spreektaal is moeilijk te onderzoeken met geschreven bronnen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.