Zo rijdt hij de wereld rond, zomaar in zijn blote...

Hoewel het lied niet uitblinkt in een rijke en gevarieerde lyriek, zit er wel iets van een taalkundig principe in: het lied speelt met de onwillekeurige verwachtingen die wij construeren van wat het volgende woord in de zin zal. U miste misschien 'zijn' in de vorige zin, want dat had u verwacht. Het lied van de gebroeders Ko doet hetzelfde in het refrein 'Zij is de dochter van de groenteboer, maar vele mannen die noemen haar een', en dan gaat het verder met een langgerekt 'ho.'

Dat 'ho' is een beetje een zwaktebod, want gewoonlijk wordt die verwachting sterker gefrustreerd. Zo zingt Arie Ribbens 'Willem greep Marietje van achter bij haar schouders', terwijl de vorige regel eindigde op 'verdorsten.' Het ook in de context verwachte rijmwoord wordt hier volledig genegeerd.