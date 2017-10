Zo kwam Mick Jaggers uitvoering van 'Heb je even voor mij' tot stand

Het was natuurlijk geen toeval. Die oude rotten snappen als geen ander hoe je gevoelens van lokale trots voor je kunt laten werken. Waar andere artiesten meestal niet verder komen dan een stoer bedoelde opmerking over het Nederlandse softdrugsbeleid of een gepreveld "dankjewel" ("danke schön" komt ook voor), spreekt Jagger op het podium complete volzinnen in het Nederlands.

Lees verder na de advertentie

Jagger spreekt op het podium complete volzinnen in het Nederlands

Hij bleek in de Gelredome bovendien ontzettend veel over Arnhem te weten. Bij het voorstelrondje van zijn bandleden zei hij dat voor Ron Wood geen 'brug te ver' gaat. Hij feliciteerde Vitesse met de winst van de KNVB-beker en vertelde Arnhemse meisjes het lekkerst te vinden - dat ging over koekjes. Arnhem blij, maar Jagger doet dat natuurlijk overal. De teksten staan fonetisch op zijn autocue.

Frans Bauer liet in een reactie weten enorm vereerd te zijn dat Jagger juist zijn liedje uit had gekozen. Hij nam zich voor een bedankbrief te sturen. Die mag hij dan richten aan Bob Roelofs. De griffier van de plaatselijke Provinciale Staten had de eer om Arnhem-feitjes voor Jagger te verzamelen. Frans Bauer is een Brabander, maar het liedje werd geschreven door Arnhemmer Emile Hartkamp, die tevens stadionspeaker is bij de thuiswedstrijden van Vitesse. Vandaar.

Jaggers uitvoering was overigens beroerd. De eerste zin zong hij dubbel en melodisch zat hij er zo ver naast, dat je zou geloven dat hij toondoof is. Misschien was ook dat opzettelijk. Een perfecte cover was lang niet zo grappig geweest en had een stuk minder reuring veroorzaakt.