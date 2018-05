Zo kwam Abba weer bij elkaar

Björn Ulvaeus, de ene B van Abba, vond het eigenlijk niet om aan te zien, bands als The Rolling Stones die zijn blijven hangen in hun jeugd. Ook Benny Andersson, de andere B, was jarenlang van mening dat je de fans van vroeger alleen maar zou teleurstellen met een comeback. En toch komt de popgroep, volslagen onverwacht, met nieuwe nummers.

Toen Abba in 1982 stopte, waren ze er allemaal klaar mee. Agnetha Fältskog, de eerste A, omschreef het zo: “Ik was doodmoe. In tien jaar tijd was ik getrouwd met Björn, we hadden twee kinderen gekregen, waren wereldberoemd geworden én gescheiden.” Voor Benny en Anni-Frid Lyngstad, de laatste A, gold grofweg hetzelfde, alleen hadden zij samen geen kinderen.

De mannen begonnen als duo aan een nieuwe carrière, ze schreven de succesvolle musical ‘Chess’. De vrouwen gingen aanvankelijk enthousiast solo, maar het noodlot sloeg bij beiden toe. Agnetha kreeg een ernstig verkeersongeluk, haar geliefde moeder pleegde zelfmoord en toen ze rust zocht op een eilandje in de archipel van Stockholm werd ze gestalkt door een obsessieve Nederlandse fan. Anni-Frids dochter Lise-Lotte, die ze kreeg nog voor Abba bestond, kwam om bij een auto-ongeluk. Twee jaar later overleed haar man, de Duitse prins Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, aan kanker. In zingen had ze geen zin meer.

Geen van allen had erop gerekend dat de muziek van Abba eeuwigheidswaarde zou hebben. “We dachten misschien nog ooit wat royalties uit India te ontvangen”, grapte Benny. Maar niets was minder waar. In de jaren negentig werd de muzeik ‘camp’ en daarna gewoon op waarde geschat. De musical ‘Mamma Mia’, opgebouwd uit Abba-liedjes, was een enorm succes. De première van de verfilming, met Meryl Streep in de hoofdrol, bracht het viertal in 2008 weer bij elkaar.

Closer dan vroeger

Van oud zeer was trouwens nooit sprake geweest, bezwoer Agnetha. Met ex Björn had ze altijd contact. Natuurlijk kende ze de verhalen dat zij en Anni-Frid elkaars bloed wel konden drinken. “En ach”, zei ze, “als je zo intensief samenwerkt is er wel eens gedoe. Maar op het podium waren we altijd een goed team.” Toen ze elkaar een jaar of zes geleden op Mallorca, waar Anni-Frid een vakantiehuis heeft, tegen het lijf liepen, bleek dat ze ontzettend veel te bespreken hadden. “We zijn closer dan vroeger”, zei Agnetha.

Als je eenmaal wereldberoemd bent, blijkt dat het niets betekent Benny Andersson

Björn en Benny gaven in 2016 een feestje om hun vijftigjarige samenwerking te vieren. “Daar zongen de meiden weer samen”, vertelde Benny. Agnetha liet doorschemeren dat ze eigenlijk best wel weer zin had om samen muziek te maken. Mits ‘de jongens’ met een goed liedje zouden komen.

Tijdens de opening van een Mamma Mia-themarestaurant en de voorbereiding van een show – waarin de Abba-leden als hologrammen de wereld over zullen gaan – kruisten de paden van het viertal weer en ze belandden in een studio. Blijkbaar was iedereen enthousiast over het resultaat. Voor het geld hoeven ze het geen van allen te doen. Benny zei vorig jaar toen hij een plaat uitbracht met pianomuziek die nauwelijks verkocht is, dat hij alleen nog muziek maakt waarin hij echt gelooft. “Als je eenmaal wereldberoemd bent, blijkt dat het niets betekent.” Ondanks dat inzicht weet hij nog wel hoe je de spanning feilloos kunt opbouwen. Dus moeten we nog tot december wachten voor we kunnen horen hoe de jongens en meiden na 35 jaar klinken.