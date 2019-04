Zo indringend zien we de kruisiging van Christus maar zelden

Zo indringend verbeeld als op deze middeleeuwse prent zien we de kruisiging van Christus maar zelden. Vier engelen die rondom het kruis fladderen, vangen met kelken het bloed op uit Christus’ wonden, terwijl Johannes de toeschouwer doordringend aankijkt. “Alsof hij je rechtstreeks toespreekt dat Jezus zich ook voor jou geofferd heeft.”

Een ‘wonderbaarlijke’ vondst, noemt conservator Huigen Leeflang van het Rijksmuseum in Amsterdam deze zeldzame prent, die recent is aangekocht op een veiling in Engeland. Vandaag komt het museum naar buiten met deze aankoop, waarmee ‘tonnen’ waren gemoeid.

Het gaat om een prent van de Duitse kunstenaar Martin Schongauer (circa 1430-1491), de belangrijkste graveur uit de late middeleeuwen en het grote voorbeeld voor een jongere generatie prentmakers, onder wie Albrecht Dürer (1471-1528).

Privébezit

Voorbeelden van vroege prentkunst als deze komen zelden of nooit meer op de markt en zeker niet in goede exemplaren. Leeflang: “We waren dan ook enorm verrast toen deze prachtige, vroege afdruk opdook.” Er zijn wel andere afdrukken van deze prent bekend, maar die zijn vrijwel allemaal gedrukt na de dood van Schongauer, toen de koperplaat al flink gesleten was.

Dit exemplaar is niet alleen een van de mooiste afdrukken van al Schongauers gravures, het is ook in ‘uitzonderlijk’ goede conditie, zegt Leeflang: “Restauratoren hadden in het verleden de gewoonte oude prenten te wassen, bleken en strijken, zodat het papier weer helder, wit en glad werd. Al het leven werd eruit geperst.” Dat lot is deze prent bespaard gebleven, doordat hij altijd in privébezit is geweest.

Schongauer heeft zich bij deze kruisiging laten inspireren door andere schilders, zoals de Vlaming Rogier van der Weyden. “Christus en Maria zijn heel Vlaams”, zegt Leeflang. “Maar hij maakt er wel een heel eigen voorstelling van.”

De prent is nu nog niet te zien, omdat het Rijksmuseum volgend voorjaar een tentoonstelling wijdt aan alle werken die gekocht zijn uit het Waller-fonds.