Zo doe je dat dus, het publiek voorbereiden op een lastiger muziekstuk

Klassieke muziek moeilijk? Stravinsky heeft ingewikkelde stukken geschreven, dus een volledig aan deze componist gewijd programma zal wel lastig in het gehoor liggen? Een concert met dirigent Iván Fischer en zijn Boedapest Festival Orkest neemt elke mogelijke twijfel weg.

Het is dat het maximum vijf is, anders had ik de Stra­vins­ky-aan­pak van Fischer en Boedapest Festival Orkest minimaal zes sterren gegeven

Het orkest was aan het stemmen, de musici op het podium waren drukdoende hun instrumenten in gereedheid te brengen voor het eerste werk van de reeks. Toen: het stemmen ging direct over in de ‘Four Norwegian Moods’, terwijl er nog geen dirigent te bekennen was. Na enkele seconden zwaaiden de deuren open en daalde Fischer op het ritme van de muziek de artiestentrap in het Concertgebouw af.

Glimlach Dat is nog eens een verrassende entree, de eerste glimlach van het publiek hadden de musici binnen. ‘Tango’, nog zo’n geniaal werk. De inzet had nauwelijks geklonken of uit het orkest stonden twee spelers op, zonder hun instrument. De dame en heer zetten een sensuele tango in en dansten op de maat die hun spelende collega's aangaven. Professioneel. Glimlach nummer twee. Zo doe je dat dus, naar een lastig stuk toewerken: de ‘Psalmensymfonie’. Door de voorafgaande ‘lichtere’ muziek, met de bijbehorende functionele aanpak, stond niemand erbij stil dat dit werk geen hapklare brok is. Het resultaat was een muzikale beleving, waarbij de rillingen over de rug liepen. Met dank aan het Rias Kammerchor, dat in gelijke pas liep met het orkest: zang op het scherp van de snede, maar met een milde toets.

Innovatief koppel Dat het orkest uit Boedapest en Fischer een bewezen Stravinsky-combinatie vormen, onderstreepte het inventieve koppel nog eens dubbel en dwars in ‘Le sacre du printemps’. Stravinsky was een gewiekst componist, Fischer en zijn equipe zijn op hun manier even geslepen en zetten een bloedstollende dollemansrit neer: een lente-offer met geschuur en gegrom onder de strijkstokken, gelardeerd met scheurend koper. Uit de hoge hoed kwam nog een toegift, waarbij het orkest zich opstelde als koor en Stravinsky’s ‘Ave Maria' zong. De thuisblijvers - toch gekozen voor Ajax-Real Madrid? - kregen ongelijk. Het is dat recensies in deze krant maximaal vijf zwarte sterren krijgen, anders waren het er zeker zes geweest. Een overzicht van de nieuwste recensies van pop, klassiek, wereldmuziek en optredens vindt u hier.

