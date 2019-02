Zo artistiek als vroeger is Bergen aan Zee niet meer, maar de zee maakt veel goed

Ze zouden zich in hun graf omdraaien, de beroemde schilders van de Bergense School. Charley Toorop, Leo Gestel en alle anderen zouden verontwaardigd zijn, artistiek ontluisterd als ze zagen hoe hun dorp is verruïneerd. Natuurlijk, ze streken er begin 20ste eeuw vooral neer voor het nabije natuurschoon, maar het kunstzinnige en esthetisch verantwoorde van Bergen was wel een extra pre. Ontdaan zouden ze zijn over de armoedig ogende, met quasi-chique winkels opgedirkte plein omringd door schreeuwerige horeca. Maar kijk. Daar is de buurtbus compleet met een vrijwilliger en in een mum van tijd rijden we door de duinen. Ook Bergen aan Zee verdient geen schoonheidsprijs, maar ‘aan zee’ betekent belofte.

Het strand op. Een wonderlijk strand. Het is wit van de sneeuw en al snel versmelten het geknerp van de sneeuw en het ruisen van de zee tot een heerlijke symfonie. Stappen wordt dansen.

Het is vloed. Sneeuw wordt zee en ik word steeds hogerop geduwd. Daar voltrekt zich een wonderlijk tafereel. Serieus en gewichtig delibererend spoedt een groepje ‘correct’ geklede mannen zich quasi ontspannen over het strand. Een heisessie aan zee, vermoed ik, blij dat ik me niet met binnen, maar met buiten mag bezighouden.

De meeuwen hebben zo hun eigen besognes. Kleptoparasieten als ze zijn, leidt elke vondst van een worm of schelpdier tot een enorme ruzie en achtervolging. Tot de eerlijke vinder van zijn prooi is beroofd en zelf naadloos van slachtoffer belager wordt. Vooral de bruine meeuwen, de jongen, moeten het ontgelden.

Schatkamer

De Kerf in, een opening in de duinen. Na langdurig en vaak emotioneel overleg werd eind vorige eeuw, voor het eerst in 800 jaar, hier moedwillig een gat in de voorste duinenrij - de zeereep - gegraven. Het zeewater mocht weer binnenkomen. Het was welkom. Het zilte nat moest het verzoete duin verzouten en zo zorgen voor waardevol brakke duinvegetatie. Het gat gaf ook de wind vrij spel. Kalkrijk strandzand zou binnenwaaien in de ontkalkte duinen. Kalk en ontkalkt naast elkaar betekent meer plantenvariatie.

Zee en wind deden wat er van hen verwacht werd, maar bleken uiteindelijk ook eigengereid. Ze zorgden voor een steeds hoger wordende drempel. Zo hoog dat de zee niet meer binnen kon dringen, zelfs niet bij extreem hoog water. Regenwater verzoette. Maar niet helemaal. En dus is De Kerf vooral in de zomermaanden een schatkamer van zoute en zoete planten. Parnassia, gewone vleugeltjesbloem, blauwe zeedistel en zeewinde: het groeit er fijn bijeen.

Strand bij Bergen. © Monica Wesseling

Gelukkig accepteerden de makers de keuze van de natuur, het dicht laten slibben, en besloten ze niet opnieuw te graven. Gelukkig, want was dit juist niet het zo natuurlijk verloop waarop men hoopte?

De Kerf is geslaagd. In dubbel opzicht. Het gat nam óók de angst weg voor ingrepen in de duinenrij en werd gevolgd door andere gaten bij onder meer Haarlem en Egmond. Gat en wijdte erachter zijn ook zonder zee oogverblindend. Na het gat zijn er de dennen, ooit geplant om het zand te beteugelen. Ze geuren en luwen. Een groepje staartmezen dwarrelt door de bomen. Samen foerageren betekent meer vinden. En dat loont, ook al moet je de vondst dan delen. Hun onvoorstelbaar geringe gewicht (vier voor één postzegel) ten spijt weten ze de winterkou te trotseren, ook al door gezellig tegen elkaar aan te overnachten.