Zitten ze of liggen ze te klieren?

Daarbij waren de werkwoorden 'zitten' en 'liggen' veruit in de meerderheid, bijvoorbeeld in het bekende 'Zit niet te klieren!' dat heel goed gebruikt kan worden tegen iemand die op dat moment helemaal niet zit.

Lees verder na de advertentie

Het liggen roept het beeld op van een zekere lamlendigheid

Alle werkwoorden van lichaamshouding kunnen in zo'n bijna neutrale context gebruikt worden. Er is dan nog maar een spoortje over van die lichaamshouding. Soms in een oriëntatie ('Het boek ligt op tafel' tegenover 'Het boek staat op tafel'), maar soms zelfs dat niet meer. 'Zitten' lijkt wat dat betreft het meest neutraal. Het wordt gebruikt bij een zekere 'omslotenheid,' zoals bij verpakkingen ('De melk zit in een pak') of in 'We zitten hier goed.' Maar bij 'Zit niet te klieren' geeft het alleen nog maar aan dat er een tijdsverloop is waarin het klieren plaatsvindt.

Wat is het verschil tussen 'Zit niet te klieren' en 'Lig niet te klieren'? Naar mijn idee klinkt het laatste iets geïrriteerder. Iemand die ligt te klieren is erger dan iemand die zit te klieren, hoe vervelend het laatste ook is.

Ik denk dat hier nog iets van de betekenis van 'liggen' in meespeelt. Het liggen roept het beeld op van een zekere lamlendigheid, waardoor het klieren een passiever karakter krijgt. Het werkwoord van lichaamshouding 'hangen' heeft hetzelfde effect. Mensen die in een winkelcentrum rondhangen zijn meestal niet actief bezig. Meestal liggen ze maar wat te kletsen.

Heeft u een taalvraag? Mail dan naar p.a.coppen@let.ru.nl.

Lees ook de andere afleveringen van onze taalrubriek.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.