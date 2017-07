Zingend op zoek naar je moeder in Suriname

Nederlandse jeugdfilms hebben een stevige internationale reputatie. Waar familiefilms uit het buitenland overwegend vrolijk van toon zijn, durven Nederlandse makers gevoelige onderwerpen op tafel te leggen en de wereld van kinderen serieus te nemen.

Zo ook regisseur Mischa Kamp (1970). In haar doorbraakfilm 'Het paard van Sinterklaas' liet ze de jonge immigrante Winky van China naar Nederland verhuizen, waar ze worstelt met inburgeringsproblemen en racisme.

De films die daarop volgen verhaalden over scheidende ouders en ontluikende homoseksualiteit. De kwesties die ze aansnijdt, drukt ze niet bij kijkers in het gezicht. Kamp laat ze bijna terloops passeren, wat ongetwijfeld een reden is dat haar films zo'n breed publiek aanspreken.

Vanaf morgen draait haar nieuwe film in de bioscoop, 'Sing Song', over de zestienjarige Jasmine die samen met gitarist Stijn wordt gevraagd naar haar geboorteland Suriname te reizen voor een talentenjacht. Alleen zij kent de echte reden van de plotselinge uitnodiging: Jasmine is van plan op zoek te gaan naar haar verdwenen moeder.

Een dag na de première in Pathé Arena Amsterdam, voelt regisseur Kamp nog steeds de roes van de ontlading na de eerste vertoning. En van de cocktails.

"De film is goed ontvangen", vertelt ze. "Onze gasten van Surinaamse afkomst kregen een gevoel van verlangen en heimwee. In de film zagen ze het echte Suriname, niet mooier of lelijker dan het is."

Na de première en de complimenten trok het gezelschap naar het Kwaku Festival in de buurt, waar hoofdrolspelers Georgiefa Boomdijk (die in 2014 de halve finale van The Voice Kids bereikte), Tyra Koning en Floris Bosma optraden.Voor het drietal was de film hun acteerdebuut. Wel hadden ze stuk voor stuk muzikale ervaring. Dat was een pluspunt, want 'Sing Song' is een muzikale film. Her en der in de film verwoorden de acteurs hun gedachten in de vorm van een lied.

De keuze voor die opzet stond vast vanaf het begin, in 2005, toen scenariste Fiona van Heemstra nog bij het tv-programma 'Basta' van de Amsterdamse tv-zender AT5 werkte en achtste groepen op scholen in de Bijlmer bezocht.

Ik houd van de sfeer in Suriname, er is heel veel kleur op straat te zien

"Fiona had een meisje ontmoet die samen met haar vader net in Nederland was komen wonen en heel goed kon zingen", zegt Kamp. "Vanaf daar heeft het script zich ontwikkeld. De meest elementaire vraag achter de film is eigenlijk: wie ben ik en waar kom ik vandaan?"

Had u zelf al iets met Suriname? "Nee. Ik kende het niet, heb er geen familie wonen. Maar het verhaal ging meteen in mijn hoofd leven toen Fiona over Suriname begon. Het land heeft natuurlijk een historische band met Nederland. Die gedeelde geschiedenis zorgt voor herkenning, op straat kun je er bijvoorbeeld gewoon Nederlands spreken. Voor de film was dat fijn. Beelden krijgen door die onderlinge band als vanzelf meer betekenis dan wanneer je in een willekeurig ander land zou filmen. "Ik houd van de sfeer in Suriname, er is heel veel kleur op straat te zien. Daar heb ik gebruik van gemaakt. In de film wilde ik verschillende werelden creëren en daar kun je kleur goed voor gebruiken. Op iedere plek waar Jasmine komt domineert een bepaalde tint. "Om een voorbeeld te geven: in de zoektocht naar haar moeder trekt ze de binnenlanden in, waar veel groen is. Omdat ik de reis die Jasmine moet afleggen wilde benadrukken, heb ik de kleur groen tijdens de scènes in Paramaribo vermeden. "Ik ben bijvoorbeeld niet in tuinen gaan filmen. Met die kleurverschillen schep ik een contrast tussen plekken. "Ik denk altijd goed na over dat soort details. Zo heb je in Paramaribo veel laagbouw. Hoe geef ik de kijker dan toch het gevoel in een stad te zijn? Dan besluit ik de drukte te filmen."

Begrijpt u de Surinaamse cultuur beter door deze ervaring? "Jazeker. Het is een enorm cliché, maar bij elke film begin ik bij af en moet ik het hele verhaal opnieuw ontdekken. Ook toen we in 2009 voor het eerst naar Suriname gingen, kende ik het land en zijn cultuur niet. "Die eerste kennismaking vormde de basis voor het schrijven van het script. Wat ook hielp was dat schrijver Guus Pengel er op het laatst bijkwam. Dankzij zijn Surinaamse achtergrond heeft hij de film iets authentieks meegegeven, hij heeft finesses in het script aangebracht." Een vrouw die een leven van drank en drugs leidt is nog best taboe in Suriname

U hebt veel onervaren acteurs gebruikt. Hoe ging dat? "Ik bemoei me altijd intensief met de keuze voor acteurs. Dit keer was de casting niet gemakkelijk. De rol van Jasmine's oma Mavis die in de Surinaamse binnenlanden woont, bijvoorbeeld, had ik een paar weken voor het filmen gecast. "Maar tijdens de repetities ging het mis. Ik kon helemaal niet bij die vrouw binnen komen, ze was een muur. Dus moesten we op zoek naar een ander. "Maar een vrouw die een leven van drank en drugs leidt, zoals de moeder van Jasmine in de film, dat is nog best taboe in Suriname. Daardoor waren er ook nauwelijks kandidaten voor de rol van grootmoeder. De actrice moest bovendien Nederlands én Saramaccaans spreken. Uiteindelijk hebben we gelukkig iemand gevonden, want zonder oma was de film minder sterk geworden."

Hebt u tijdens het maken last gehad van de discussie rond culturele toe-eigening, omdat u als witte maker dit Surinaamse verhaal vertelt? "Nee, eigenlijk niet. Belangrijk is dat we uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar het land. En dat Guus erbij is gekomen is ook een pluspunt. Hij kon ons scenario verrijken met zijn kennis en ervaring." Ik wil mijn films niet alleen maken voor pubers, meisjes, of voor een wit of juist zwart publiek

Iets anders. Stijn is een witte gitarist die met Jasmine naar Suriname gaat en ook min of meer haar vriendje is. Had die rol ook door een zwarte acteur gespeeld kunnen worden? "Of we in een Nederlandse film zonder witte acteurs zouden kunnen, bedoel je? Dat is een spannende maar ingewikkelde discussie. Problematisch is dat je het eigenlijk nooit goed kunt doen. Als Jasmine een Surinaams vriendje heeft, zeggen Surinaamse mensen: 'Ja maar we gaan niet alleen met Surinamers om.' "Kijk, ik wil graag dat we zoveel mogelijk mensen aanspreken met deze film. En Stijn zou je kunnen zien als een brug tussen het witte publiek en de bezoekers van Surinaamse afkomst. Want ik wil mijn films niet alleen maken voor pubers, meisjes, of voor een wit of juist zwart publiek. Ze moeten iedereen aanspreken."

