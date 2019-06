Zingen over Vincents non-erectie, dat vindt radiozender Antenne Bayern niet oké

Sommige radiozenders vinden dat niet oké: ze laten die regel niet klinken, naar eigen zeggen uit bescherming van de jeugd. Anderen boycotten het hele lied, waarin onder andere een jongen (‘Vincent’) verliefd wordt op een andere jongen. Die censuur roept debat op over homofobie.

De succesvolle, 38-jarige Duitse zangeres Sarah Connor kwam twee weken geleden met haar nieuwe album ‘Herz Kraft Werke’, met daarop het lied Vincent. Het album belandde bovenaan de charts en Vincent stond ook op iTunes al snel op nummer 1. Het lied gaat over de eerste keer verliefd worden. Het aanstekelijke refrein (‘Mama, ik kan niet meer denken’) klinkt overal.

Critici zien in de boycotacties wel degelijk een uiting van homofobie. Eigenlijke steen des aanstoots is niet de woordkeus, maar het feit dat een homoseksuele jongen zich out, stelt het ‘Lesben- und Schwulenverband’. Expliciete teksten over hetero’s worden op de radio niet geboycot, maar ‘zodra het om homo’s gaat, wordt het lastig’, zegt woordvoerder Markus Ulrich tegen persdienst DPA.

Verontwaardiging

Sarah Connor noemt de boycot een kans om over homoseksualiteit te spreken. “Ik weet”, zei Connor tegen Bild Zeitung, “dat de eerste regel eerst verbluft, verbaast en misschien zelfs voor verontwaardiging zorgt. Dat is allemaal goed voor de omgang met het thema”.

Ze overwoog nog de eerste regel in ‘Vincent wordt niet rood’ te veranderen, maar zag daarvan af. Met haar lied wilde ze een zoon van een vriendin, die recent uit de kast kwam, bemoedigen. Zijn naam veranderde ze. “Ik vind het sterk”, zei Connor tegen radiozender RBB, “dat hij gewoon middenin de puberteit met vijftien jaar tegen zijn moeder zegt: zo is het – eat it, live with it.”