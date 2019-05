Zinderende verhalen vol slangen onder het gras

Zelf dacht ik bij Florida aan de ‘sunshine state’, aan speedboats in Miami Vice, aan rijke pensionado’s die overwinteren, maar dat zonnige imago begint te kantelen, dankzij Netflixserie ‘Bloodline’ en nu ook dankzij de prachtige verhalenbundel ‘Florida’ van de Amerikaanse auteur Lauren Groff. Twee jaar terug had ze grootsucces met haar huwelijksroman ‘Furie en fortuin’ die door president Obama werd uitverkoren tot het boek van 2015. De recensies waren hier overigens niet zo unaniem lovend, zo klaagde Julie Phillips in deze krant over Groffs bombastische stijl die te weinig maat zou houden.

In Groffs nieuwe boek ‘Florida’ is die stijl nog steeds bloemrijk, maar ook precies en spannend. In deze zinderende verhalenbundel kruipen we in de meeste van deze (totaal elf) verhalen in de huid van een nerveuze vrouw, voor even of voor altijd verlaten door haar man, overgeleverd aan de natuur in vochtig, drukkend Florida. Geen vriendelijke natuur maar wel een fascinerende, zeker in de taal van Groff die hitte, storm en orkanen, moerassen, bossen, en slangen intens tot leven brengt.

Meeslepend vervlecht Groff woede, angst en onzekerheid

De bundel opent met ‘Geesten en lege hulzen’. “Ergens onderweg ben ik veranderd in een vrouw die schreeuwt” meldt de verteller in de eerste zin en omdat ze geen vrouw wil zijn die schreeuwt jogt ze ’s avonds door haar buurt, een gegentrificeerde, witte wijk ergens in het noorden van Florida, die in het donker een duisterder gedaante aanneemt: ‘wilde katten schieten voor haar langs, paradijsvogels duiken uit de schaduw op, geuren als eikenzaagsel, slijmzwam en kamfer, worden uitgewasemd in de lucht.’ De vrouw begluurt de buren in hun ‘huiselijke aquaria’, registreert de dikke jongen op de loopband met zijn ‘golvende buik’, de mompelende dakloze vrouw die blikjes verzamelt, de man die onder de lamp voor de kroeg schunnigheden sist. Zelf is ze - op de vlucht voor het sluimerende conflict thuis - even goed zo’n uit de schaduw weg schietend nachtdier dat een rennend jong stel verschrikt op de vlucht doet slaan als ze hardop lacht om iets wat ze zeggen.