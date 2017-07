Zijn taalregels meer verkeersregels of natuurwetten?

Sommige mensen ergeren zich aan die overtredingen en vinden dat ze een teken van slordigheid of onbeschaafdheid zijn, en anderen halen hun schouders op en vinden het allemaal prima zolang er maar geen ongelukken gebeuren. Mensen komen toch waar ze willen in het taalverkeer? Files zijn veel erger!

De taal is dus een systeem van verschillende soorten regels

Er zijn ook mensen die taalregels vergelijken met natuurwetten: de taal ontwikkelt zichzelf, en de taalgebruikers gaan daar vanzelf in mee. Naamvallen en sterke werkwoorden verdwijnen, nieuwe woorden en constructies ontstaan. Talen die veel met elkaar in contact staan beïnvloeden elkaar (of de een de ander), en dat gaat altijd op dezelfde manier. Sommige mensen ergeren zich aan die ontwikkelingen en vinden dat ze een gevaar vormen voor het voortbestaan van de taaldiversiteit, en anderen halen hun schouders op en merken op dat het 'nu eenmaal' zo is.

Maar wat is het nou? Zijn taalregels meer verkeersregels of meer natuurwetten? Nou, allebei. Sommige taalregels zijn inderdaad onwillekeurige regelmatigheden die in het systeem van de taal ingebakken zijn. Dat 'zichzelf' in 'De vader van Jan scheert zichzelf' alleen naar 'vader' kan verwijzen en niet naar 'Jan' bijvoorbeeld. Andere regels zijn een soort culturele norm.

