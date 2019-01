Zijn of is vrouwen in de techniek een zeldzaamheid

Verder signaleert hij een verschil in betekenis tussen “Vrouwen in de techniek blijven een zeldzaamheid” en “Vrouwen in de techniek blijft een zeldzaamheid”. Ik denk dat dit betekenisverschil scherp opgemerkt is van deze lezer.

Dat ‘vrouwen in de techniek’ zou staan voor ‘het aantal vrouwen in de techniek’ lijkt mij echter niet juist. Je kunt de zin niet uit-breiden tot ‘Het aantal vrouwen in de techniek blijft een zeldzaamheid’.

In de gewraakte zin lijkt mij ‘vrouwen in de techniek’ niet te verwijzen naar een onbepaald meervoudig aantal vrouwen in de techniek, maar eerder naar de omstandigheden dat er vrouwen in de techniek zijn (of werken). Met andere woorden: het gaat om een ‘subjectpredicaatverbinding’ tussen ‘vrouwen’ en ‘in de techniek’.

Vergelijk de zin maar eens met “Vrouwen in de techniek verdienen minder dan mannen”. Daar kun je niet van maken “Vrouwen in de techniek verdient minder dan mannen”. Dat komt omdat ‘verdienen’ iets is wat alleen personen kunnen doen. ‘Een zeldzaamheid zijn’ kan gezegd worden van personen én van een gebeurtenis of omstandigheid.

Dat er vrouwen in de techniek werkzaam zijn, is nog altijd een zeldzaamheid. De taal biedt ons een handige manier om die hele bijzin samen te trekken. ‘In de techniek’ krijgt daardoor iets van een predicaat. Je kunt deze constructie vergelijken met ‘Je spullen opgeruimd is een hele opluchting’.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen op trouw.nl/taal.

Ook een vraag? Stuur een e-mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.