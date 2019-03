Midden december 2015 kreeg Piet van der Molen de politie aan de deur. Zijn inwonende moeder was al in geen jaren meer gezien, waardoor buren verontrust waren geworden. Zouden zij Gerda even mogen spreken? Piet, een man van vooraan de zestig die in zijn Zuid-Limburgse Oirsbeek bekend stond als een overjarige hippie die de straten onveilig maakte met zijn oude BMW, kon niet anders dan de agenten binnenlaten, waarna hij al vlug tot bekentenissen overging. Zijn moeder was al tweeënhalf jaar dood en zat gewikkeld in plastic in een oude kleerkast. Ze had het zelf zo gewild toen ze stierf, voegde Piet er nog aan toe, omdat ze wou dat alles bij het oude bleef, en omdat ze wist dat Piet het er goed vanaf zou afbrengen. In de kelder lagen immers toch een stuk of twintig kattenlijkjes, netjes opgeborgen in een oude schoenendoos?

Zoals steeds heeft Van Casteren oog voor veelzeggende en humoristische details

Na zijn vorige boek, het met getuigenissen van over de hele wereld verrijkte ‘Mensen op Mars’, was Joris van Casteren op zoek naar een onderwerp dicht bij huis. Het verhaal van Piet zou wel eens wat kunnen zijn, dacht hij na het lezen van een aantal krantenberichten, en dus trok hij op onderzoek uit naar Oirsbeek. Wat hij er aantreft is een kleine gemeenschap waarin iedereen iedereen kent en waar misdaad iets is voor de Hell’s Angels, maar die komen vanzelfsprekend van elders. Piet blijkt een innemende, wat naïeve man die heel graag zijn verhaal wil doen, en dat soms tot in de beschamende details (wanneer het bijvoorbeeld over zijn seksuele escapades gaat), waarin contactadvertenties en duistere sauna’s de hoofdrol spelen.