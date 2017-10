Zij zagen Suzanna en zij zagen haar baden

Deze zin betekent ongeveer hetzelfde als 'zij zagen dat zij baadde', maar de betekenis is niet precies hetzelfde. Want je kunt zien dat iemand baadt zonder haar daadwerkelijk te zien baden.

In het geval van Suzanna ging het om een water in de tuin, maar stelt u zich eens in een wat moderner setting een badkamer voor waarin iemand een bad neemt. De deur is dicht, maar uit de gesloten deur en andere signalen kunt u opmaken dat iemand een bad neemt. In dat geval kunt u zeggen 'Ik zie dat iemand een bad neemt', maar u kunt niet zeggen 'Ik zie iemand een bad nemen'. Die laatste zin impliceert immers dat u die iemand ook echt waarneemt. Hoe kan dit?

'Ik zie iemand een bad nemen' is een voorbeeld van de zogeheten aci-constructie (accusativus cum infinitivo). Dit is een constructie uit het Latijn, waarin het lijdend voorwerp (de accusatief) van het werkwoord 'zien' tegelijkertijd het onderwerp is van een ander werkwoord (de infinitief) 'een bad nemen'. In de andere zin, 'Ik zie dat iemand een bad neemt', is 'iemand' alleen het onderwerp van 'een bad neemt.'

Bij 'horen' werkt het net zo. 'Ik hoor dat hij zingt' kan betekenen dat je van iemand vernomen hebt dat hij zingt, maar bij 'ik hoor hem zingen' is het noodzakelijk dat je ook zijn stemgeluid waarneemt.

De twee oude mannen zagen dus inderdaad niet zomaar dat Suzanna een bad nam, zij zagen haar inderdaad een bad nemen. Met alle gevolgen van dien.

