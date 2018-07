Zij raakt zwanger, was dat nou een naamwoordelijk of een spreekwoordelijk gezegde?

Het zit er wel in dat u geleerd hebt dat je eerst moet kijken of er een koppelwerkwoord in de zin staat, en zo ja, dan heb je een naamwoordelijk gezegde. Misschien is u ook nog verteld dat een naamwoordelijk gezegde altijd een toestand aangeeft, en een werkwoordelijk gezegde een handeling.

Zijn worden blijven lijken blijken schijnen heten dunken voorkomen. Wat is dat voor een raar rijtje?

Ik vrees ook dat u er destijds maar weinig van snapte. Hoezo, 'zijn worden blijven lijken blijken schijnen heten dunken voorkomen'? Wat is dat voor een raar rijtje? En wat is eigenlijk een toestand? Als er een boom omwaait, is dat toch ook een hele toestand? Toch is 'Er waait een boom om' werkwoordelijk. En waarom is 'Zij raakt zwanger' dan toch een naamwoordelijk gezegde, hoewel 'raken' niet in het rijtje staat?

En dat terwijl het zo simpel is. Als de centrale subjectpredicaatverbinding van de zin een zijn-betekenis is, dan noem je het naamwoordelijk. Waarom? Kijk naar 'mama lief' en 'papa slapen.' In 'mama lief' heb je een zijn-betekenis omdat 'lief' een naamwoord is, en in 'papa slapen' heb je een doen-betekenis omdat 'slapen' een werkwoord is.

Dat hele rijtje koppelwerkwoorden is alleen maar een opsomming van varianten van 'zijn.' 'Worden' is zijn als resultaat, 'blijven' is voortdurend zijn, en 'lijken', 'blijken' en 'schijnen' zijn modale hulpwerkwoorden waar 'zijn' is weggelaten. 'Hij lijkt ziek' is 'Hij lijkt ziek te zijn.' En 'Zij raakt zwanger' is zijn als resultaat wat haar overkomt.

In onze taalrubriek worden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees de eerdere afleveringen in ons dossier. Tips? Mail p.a.coppen@let.ru.nl