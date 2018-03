Zes sterke danseressen, trots op wie ze zijn

Role Model door dansgroep DOX (Regie Nicole Beutler)

★★★★☆

Grijze muizen zijn de zes danseressen bepaald niet, al hebben ze onbestemd grijze joggingbroeken, vestjes en sneakers aan. Ze zijn mooi, ieder op eigen wijze en misschien niet volgens de norm, maar je denkt wel: wow! En ze hebben veel te melden, blijkt gaandeweg in 'Role Model' van dansgezelschap DOX met Nicole Beutler.

De een is dun, met een kaal hoofd, lippen rood gestift. De ander voller, 'met heupen als Afrika', zoals ze zelf zegt, van Aziatische origine. Weer een ander is boomlang, met rastavlechten, tanig en hoekig. Alle zes zo verschillende jonge vrouwen dansen vanuit hun eigen specialisme uit de urban dans: locking, vogueing, b-boying. Een urban dansexplosie van verscheidenheid.

In hokjes plaatsen

Al met al biedt Role Model geen nieuwe, maar wel een noodzakelijke boodschap in een tijd van #metoo

Naast de dans zijn het vooral de gesproken verhalen, als monoloog of rapnummer tot het publiek gericht, die laten zien dat de verschillende vrouwen allemaal kampen met hetzelfde: het steeds maar weer beoordeeld worden en in hokjes worden geplaatst. 'Ik sta hier voor alle meisjes aan wie wordt verteld dat ze niets kunnen of niet mooi genoeg zijn,' zegt de een. Dat moet afgelopen zijn, rapt de ander: 'Ik claim mijn spot vooraan'. Hun 'zusters' ondersteunen de woorden, die ronken van de weerbaarheid, trots en zelfvertrouwen, met human beatbox, coole moves en een knipoog.

Trots zijn ze, op wie ze zijn en hoe ze hebben geknokt om er te komen. Je kleur, je sekse: breek maar eens door maatschappelijke beperkingen, daar is moed voor nodig. De 'Aziatische met de heupen' verwoordt het het best: van 'Asian curvation' en 'Asian invasion' rapt de migrantendochter zich door haar eigen ontwikkeling heen, tot aan 'Asian salvation'. Bij haar heeft gebrek aan zelfvertrouwen geleid tot power, júíst omdat ze anders is, en vrouw. In een groepsdans worden 'mannelijke' kicks uit de vechtsport opgevolgd door 'vrouwelijke' vloeiende bewegingen, terwijl dj Streamer Blondies 'Tonight' door de dancegrooves heen mixt.