Zes extravagante tips voor een bezoek aan Las Vegas

In het krankzinnige Las Vegas draait het allemaal om The Strip: een 7 kilometer lang stuk van de Las Vegas Boulevard. Aan beide kanten van de brede weg staan gigantische hotels met op de begane grond hun enorme casino’s. ’s Avonds worden de hotels uitgelicht en verandert The Strip, die ook vol staat met reclamezuilen en videoschermen, in een ongekend bonte lichtshow. In de casino’s staan speelautomaten in alle mogelijke soorten en maten, en uiteraard ook tafels voor poker, baccarat en blackjack. Als mijn reisgenoot en ik in een tel te veel geld verliezen met roulette en even rustig aan de bar een drankje denken te doen, treffen we ook daar - verzonken in de houten bar - speelautomaten. Er is hier geen kledingcode en je kunt alle casino’s elk uur van de dag en de nacht binnenlopen: ze gaan nooit dicht.

Ik word nieuwsgierig van posters met daarop: ‘Menopause, the musical. The hilarious celebration of women and the change’, maar krijg mijn reisgenoot daar met geen mogelijkheid mee naartoe. Hij kent toevallig een artiest die in ‘Wow’ speelt en ons daarvoor in het Rio All Suite Hotel & Casino uitnodigt. ‘Wow’ blijkt een visueel spectaculaire show; we kijken anderhalf uur geboeid naar supergespierde en buitengewoon lenige acrobaten die jongleren, paaldansen, op rolschaatsen en zwevend aan ringen adembenemende toeren uithalen.

De Über-chauffeuse die ons bij aankomst naar het hotel brengt, omschrijft haar woonplaats enthousiast als ‘een pretpark voor volwassenen’. En in de beleving van veel Amerikanen hoort daar ’s avonds een show bij. Die vind je ook weer in de hotels, in de theaters daar. De wereldberoemde Céline Dion, bijvoorbeeld, geeft haar concerten in Caesar’s Palace. En onze eigen illusionist Hans Klok geeft vanaf 3 juni opnieuw shows in Las Vegas.

Er is één hotel op The Strip dat zó extravagant is dat het een bezienswaardigheid is: The Venetian. Het is een kitscherige kopie van Venetië, compleet met kanaal en gondels en gondeliers in zwart-wit gestreepte T-shirts. Buiten, voor het hotel, staat een hoge toren in typisch Venetiaanse stijl. Binnen is er een nep-San Marcoplein, een trattoria met rood-wit geruite kleedjes op de tafeltjes waar spaghetti met gehaktballen op het menu staat (een gerecht dat ze je in Italië nooit ofte nimmer zullen voorschotelen) en aan de kades onder de blauwe nep-hemel zitten winkels van bekende Italiaanse modehuizen. En net als in het echte Venetië kun je ook hier flink worden afgezet: in een mooie bar bestellen we een tapbiertje en een glas chablis uit Californië en zijn we 26 dollar kwijt, 23 euro dus.

We willen The Strip graag van begin tot eind zien. Maar omdat we dat te ver lopen vinden, nemen we de Las Vegas Deuce on the Strip, kortweg The Deuce. Dat is een bus die heen en weer rijdt over de hele Las Vegas Boulevard. The Deuce is een dubbeldekker, dus bovenin op de voorste rij heb je een prima uitzicht. Met een dagkaartje van 8 dollar kun je een etmaal lang in- en uitstappen. Er zijn haltes bij zo’n beetje elk hotel en de bus komt elk kwartier.

5. Mob Museum

Het casino verveelt me al gauw. Daarom pak ik opnieuw The Deuce, laat de kermis van The Strip achter me en stap uit bij het Mob Museum. Aan de hand van teksten, foto’s, oude zwart-witfilmpjes en gebruiksvoorwerpen als handboeien, pistolen en fiches vertelt dit maffiamuseum over de geschiedenis van de maffia in de Verenigde Staten, en over de plaats van Las Vegas daarin.

Ik lees en hoor dat Las Vegas - wat ‘de weiden’ betekent en waar veel waterbronnen waren - in 1905 is ontstaan toen er een treinspoor tussen Los Angeles en Salt Lake City werd gebouwd. Met de bouw van een treinstation, hier in de woestijn, kwamen de jonge mannen en met de mannen kwamen de hotels, de bars en het vertier.

Een jong stel rijdt The Fast La­ne-trouw­ka­pel binnen, een soort McDrive. Als ze er weer uit rijden, zijn ze getrouwd

In 1931, toen het hele land in een diepe economische crisis zat, besloot de staat Nevada prostitutie en gokken te legaliseren om investeringen aan te trekken en meer belastinginkomsten te krijgen. Zakenvrouw Mayme Stocker was de eerste die dat jaar een goklicentie kreeg. Later begon ook de maffia casino’s te exploiteren en groeide Las Vegas uit tot het extravagante gokparadijs dat het nog steeds is.