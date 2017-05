Zelfs Harry Potter was niet direct een hit

Van de allereerste Potter (‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’) verscheen een ‘nulde druk’ van 200 proefdrukken in een eenvoudig paperbackje. De reacties waren niet enthousiast en de uitgever, het gerenommeerde Bloomsbury, besloot daarom tot een echte eerste druk van slechts 300 exemplaren in hardback. Het publiek had er nauwelijks oog voor. Meer dan de helft van de oplage ging naar Britse bibliotheken.

Vanwege het uitblijven van succes kon Ted Smart - oprichter van de uitgeverij Book People en nu schatrijk - een contract sluiten met Bloomsbury: hij mocht een extra oplage op de markt brengen. Deze druk (‘first edition, second impression’) met stofomslag was alleen via internet te bestellen. En juist dat bezorgde het boek zijn succes en cultstatus.

Antiquaar Simon Finch hield een gesigneerde eerste druk enkele jaren in de kluis en beurde vervolgens 22.500 pond

Het zal niet verbazen, dat daarna de boeken van de mislukte eerste druk collector’s items werden. De Londense antiquaar Simon Finch hield een gesigneerde eerste druk (‘to Jenny, best wishes, J.K. Rowling’) enkele jaren in de kluis en beurde vervolgens 22.500 pond. Hij noemde het ‘the most sought-after book in modern collecting’.

Nog een tip voor de auteur van nu, die zijn boeken nauwelijks verkoopt maar nog wel in bibliotheken ziet verdwijnen. In Nederlandse en Engelse bibliotheken wordt het originele omslag vervangen door eigen omslagen. Dat overkwam ook de eerste Potter. In het begin van deze eeuw liet een Londense antiquaar enkele bibliotheekexemplaren opnieuw binden in een prachtige leren band, met op de voorkant een in leer ingelegde afbeelding van de eerste druk. De prijs? 7500 tot 8500 pond.

