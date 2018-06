Zelfs een kat die wordt omgekat, wordt nooit (meer) een kat

Zelfs de grootste ailurofiel (kattenliefhebber) zal bij het lezen daarvan een glimlach niet hebben kunnen onderdrukken, al stemt het bericht over de Keniaan die katten vermoordde om ze als kip te verkopen natuurlijk treurig.

Kranten leuken het nieuws soms op met woordspelige koppen als 'Pitbull omgekat' (De Telegraaf) of 'Nieuw vleesfraudefenomeen: omkatten van koeien' (idem), maar die vallen in het niet bij de aangehaalde kop in Trouw, die ook nog eens een verband tussen de woorden poezen en omkatten suggereert.

Oorspronkelijk zou omkatten vooral worden gebruikt voor het aanpassen en onherkenbaar maken van (gestolen) auto's om die te kunnen verkopen

Omkatten is een vorm van frauduleus handelen waarbij handelswaar door aanpassingen in het product of de verpakking en etikettering ervan wordt gepresenteerd als iets anders (beters) dan het in werkelijkheid is. Zo schreef Het Parool in 1958 over helers: 'Ze slopen de fietsen, verwisselen de onderdelen en brengen ze dan, omgekat, zoals wij dat noemen, in de handel.'

Over de herkomst van omkatten bestaat onzekerheid. In het tijdschrift Onze Taal werd vorig jaar een verband gelegd met de verouderde Amerikaans-Engelse uitdrukking to cat a car (een auto met spoilers e.d. oppimpen). Oorspronkelijk zou omkatten vooral worden gebruikt voor het aanpassen en onherkenbaar maken van (gestolen) auto's om die te kunnen verkopen.

To cat a car zelf wordt trouwens in verband gebracht met een Engelse uitdrukking voor opgedoft op de versiertoer gaan: to go catting. tdb@taalbank.nl

