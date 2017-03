Zelfs de Hitkrant redt het niet

"Of je er rouwig om moet zijn? Ja. Er gaat toch weer een iconisch blad ter ziele." Maar het verbaast bladenmaker Rob van Vuure niet dat de Hitkrant na veertig jaar verdwijnt. Het laatste nummer verscheen vandaag.

"De doelgroep bestaat uit meisjes van twaalf tot zestien. Die zitten de hele dag online. En dan komt er eens in de twee weken een fossiel, papieren blaadje voorbij."

Veel sterren, zoals Justin Bieber, Rihanna en One Direction, interviewden wij als eersten Rawathe Keijzers

Dat was in de jaren zeventig en tachtig wel anders. Net als bij concurrenten Popfoto en Muziekexpres ging het juist om het papier. Of preciezer: om de uitvouwbare fotoposter van een popster in het midden van het blad, waarmee tienerkamers werden volgehangen.

De Hitkrant kwam in 1977 voort uit de gratis Nationale Hitparade Krant en werd al gauw een volwaardig weekblad over popmuziek voor jongens en meisjes. In 1987 was de oplage zo'n 80.000 stuks. Rond 2000 was de Hitkrant een meisjesblad geworden over popsterren en, in mindere mate, tv- en filmsterren. Terwijl andere popbladen werden opgedoekt - alleen OOR is uit die tijd nog over - hield de Hitkrant stand.

Rawathe Keijzers, die van 2002 tot eind vorig jaar aan de Hitkrant verbonden was, weet nog hoe aan het begin van dit millennium tv-programma 'Idols' wekelijks de kolommen vulde. "Dat eerste jaar van Idols schreven we elke week over de strijd tussen Jim en Jamai." Er kwamen in die tijd veel brieven bij de redactie binnen. Van meisjes die de geboortedatum van hun idool wilden weten of wanneer een tv-serie te zien zou zijn. Keijzers: "Internet kwam langzaam op als nieuwsvoorziening, maar die brieven zijn altijd blijven komen."

Artiesten deden er alles aan om in de Hitkrant te komen Rawathe Keijzers

Volgens Keijzers ging het toen onder andere zo goed met het blad, doordat er nauwelijks andere bladen voor jongeren over popsterren waren. "Artiesten deden er alles aan om in de Hitkrant te komen. Veel sterren, zoals Justin Bieber, Rihanna en One Direction, interviewden wij als eersten. Wat ook hielp, was het jeugdsentiment van ouders. Ik hoorde vaak: 'Ik las vroeger zelf ook de Hitkrant'."

De opkomst van internet en andere meidenbladen, zoals de CosmoGIRL!, deden de Hitkrant uiteindelijk de das om. Sterren hebben nu hun eigen site met foto's en nieuwtjes. De oplage van de Hitkrant daalde van 60.000 in 2000 naar 13.000 in 2016.

De site en de app van Hitkrant blijven bestaan. En zes keer per jaar komt er een posterspecial uit. Van Vuure: "Het is een compliment waard dat ze het zo lang hebben volgehouden."

