Ze verdienen walgelijk veel geld, maar gelukkig moeten de celebs er hard voor werken

Maar er is ook iets positiefs te zeggen over de ranglijst die het zakenblad Forbes elk jaar uitbrengt. Het maakt namelijk geen donder uit welke huidskleur je hebt of welke geaardheid. Oké, vrouwen komen er nog steeds bekaaid vanaf. Slechts 16 staan er in de lijst, maar van hen wel twee in de top-3: zangeres Beyoncé met 105 miljoen en schrijfster J.K. Rowling met 95 miljoen dollar. Rapper Sean Combs (ook bekend als P. Diddy of Puff Daddy) verdiende dit jaar het meest: 130 miljoen.

Beyoncé zou overigens met een straatlengte gewonnen hebben als ze haar eigen inkomsten en die van haar man had opgeteld – producer Jay Z staat met 42 miljoen op plaats 55. Maar het is heel verstandig dat ze haar eigen bankrekening heeft, want het spande er om of het huwelijk de jaarwisseling zou halen. Jay Z biechtte eind november op dat hij ontrouw is geweest. Dat wisten we eigenlijk al, want Beyoncé had er over gezongen op haar megasuccesvolle album ‘Lemonade’ uit 2016.

Therapie Die muziek, waaraan ze samen werkten, was eigenlijk therapie om hun huwelijk te redden, vertelde Jay Z. Hoe kan een mes aan nog meer kanten snijden: met de artistieke vertolking van je huwelijksleed laat je de kassa rinkelen en als bonus red je er je huwelijk mee. Want ze zijn nu weer oké en dolgelukkig met de tweeling die in juni geboren werd. Kijk je trouwens naar het totale vermogen van de sterren – daarover stuurde Forbes onlangs weer een ander lijstje de wereld in – dan blijkt Jay Z toch rijker te zijn dan zijn vrouw. Hij heeft 810 miljoen en staat daarmee op een zevende plaats. De lijst met rijkste entertainers wordt aangevoerd door George Lucas, de schepper van ‘Star Wars’, met 5,5 miljard. Op de tweede plek staat, met 3,6 miljard, regisseur Steven Spielberg en op drie Oprah Winfrey – zij heeft 2,8 miljard op de bank.