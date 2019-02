Ze belandde bijna bij toeval in de film ‘Roma’, nu maakt Yalitza Aparicio kans op een Oscar

Een jonge vrouw wordt van straat geplukt, blijkt over een enorm talent te beschikken en wordt van de ene op de andere dag een ster. Dat gebeurt alleen maar in de film, toch? Kijk maar naar ‘A Star is Born’, daarin speelt de wereldberoemde zangeres Lady Gaga zo’n meisje. Zeer verdienstelijk overigens, ze maakt zondag kans op een Oscar.

Lees verder na de advertentie

Maar één van haar concurrenten, de Mexicaanse Yalitza Aparicio, laat zien dat de werkelijkheid nog veel mooier is dan de film. Yalitza belandde bijna bij toeval in ‘Roma’, de grote verrassing van het afgelopen filmjaar. Zonder enige ervaring acteert de 25-jarige de sterren van de hemel in het zwart-witte meesterwerk als het bescheiden dienstmeisje in een druk Mexicaans huishouden. En nu loopt ze van de ene rode loper naar de volgende prijsuitreiking in prachtige galajurken. Inderdaad, als een geboren ster – zij het ietwat onwennig.

Regisseur Alfonso Cuaron, links, en Yalitza Aparicio op de set van ‘Roma.’ © AP

“Ik zie mezelf nog niet als actrice”, bekende Yalitza aan The Guardian. Ze was bijna klaar met haar opleiding om onderwijzeres te worden toen ze per ongeluk terechtkwam bij de audities voor ‘Roma’. Haar zus, met wie zij en haar moeder in een klein huisje op het Mexicaanse platteland wonen, wilde eigenlijk gaan, maar die was hoogzwanger. “Ze stuurde mij omdat ze wilde weten hoe het er aantoe ging.” Yalitza was een beetje bang dat ze bij een pooier terecht zou komen die jonge vrouwen ronselde. Van de gevierde Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón had ze nog nooit gehoord.

Yalitza bleek precies de vrouw te zijn naar wie Alfonso al maanden op zoek was. Dat ze geen enkele ervaring had, vond hij juist een voordeel. Ze kende de wereld die in de film wordt getoond van binnenuit. Haar moeder was haar hele leven dienstmeisje. “Ik herken me in de vrouw die ik speel. We zijn allebei arm en ik wilde ook naar Mexico-Stad om geld te verdienen voor mijn familie.” De regisseur vond het ideaal, een actrice die zo samenviel met het personage. Yalitza vroeg zich tot de première af of ze niet beter voor de klas had kunnen gaan staan.

Yalitza op de cover van de Mexicaanse Vogue. © Vogue

Wie weet komt het er nog van, maar voorlopig heeft ze het te druk met zaken als poseren voor de Mexicaanse Vogue. Dat was niet alleen voor haar een unieke ervaring, maar ook voor alle oorspronkelijke bewoners van Mexico. Yalitza stamt namelijk af van de Mixtecs en Triqui, volkeren die gedecimeerd werden nadat Columbus Amerika had ‘ontdekt’. Er had nog nooit een ‘inheemse’ Mexicaanse op de cover van zo’n belangrijk modeblad gestaan. Hoe er nog steeds over deze bevolkingsgroep wordt gedacht, bleek uit de reactie van soapacteur Sergio Goyri op de nominatie van Yalitza: “Die kut-indiaan die alleen maar ‘ja mevrouw, nee mevrouw’ kan zeggen.”

Het is ook de eerste keer dat een afstammeling van de oorspronkelijke Amerikanen kans maakt op een Oscar. Weliswaar grossierde Hollywood in films met indianen, maar alleen cowboys wonnen prijzen. In alle opzichten gebeurt er dus iets bijzonders als Yalitza zondag over de rode loper in Hollywood schrijdt. Het maakt haar niet uit of ze die Oscar wint of niet, zegt ze. Dit is al meer dan ze ooit voor mogelijk hield. Maar het zou pas echt een Hollywoodsprookje zijn als ze Lady Gaga en topactrices als Glenn Close en Olivia Cole verslaat.

Lees ook:

De film ‘Roma’greep me meer aan dan ik hier zeggen kan Columnist Wim Boevink zag de film Roma. ‘Zelden zag ik een film die met pure beeldtaal zoveel intimiteit wist op te wekken.’