Zatte aapjes kijken in ‘Drunk History’; leuk geprobeerd, maar nu snel weer verder

Terwijl het inferno de Parijse Notre-Dame van binnen opvrat maandag – onvoorstelbaar in eeuwen geschiedenis – vertelden dronken bekende Nederlanders geschiedenisverhalen die ook absurder zijn dan fictie. Bezopen verhalen dus.

Actrice Victoria Koblenko vertelt met een glas bij het haardvuur giechelend over de Greet Hofmans-affaire. Acteurs als Cas Jansen en Carly Wijs spelen scènes van prins Bernhard en koningin Juliana na en playbacken daarin de stem van Koblenko – een leuke vondst die de verhalenverteller nog belangrijker maakt. Een dronken Koblenko: “Juliana ging een beetje binden... eehh bidden. Hahaa, binden, dat deed Bernhard waarschijnlijk met andere mensen”, barst ze in lachen uit.

Geinig, maar waar kijk ik naar? Rapper Donnie oreert daarna over Johan Cruijff en de zwembadaffaire van 1974. Na dertien duidelijk getelde wodka-energiedrankjes, vertelt hij meeslepend hoe een geil zwembadfeestje rond de WK-finale (met opzet) uitlekt. Cruijffs huwelijkscrisis kost hem daarna zulke slapeloze nachten dat hij bij de finale mentaal is uitgeput en Nederland verliest.

Droogstaan

De lodderige rapper neemt rustig nog een mixdrankje en legt Cruijff wat rappe taal in de mond: “Ik kom uit Betondorp. Ik leg wat vers beton in die spleet.” (Handen voor zijn broek). Ja ja, ze gaan los hier op Comedy Central, net als Nance, Rob Kamphues en Loes Luca in volgende afleveringen. Maar of de kijker nog volgt? Nou nee. Met achteraf 45.000 kijkers is dit een kwestie van droogstaan.

De Stichting Verantwoorde Al­co­hol­con­sump­tie (STIVA) had Comedy Central opgeroepen het programma niet uit te zenden

De kritiek vooraf was ook niet van de lucht. De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (Stiva) had Comedy Central opgeroepen het programma niet uit te zenden, omdat het overmatig alcoholgebruik in een positief daglicht stelt. Grolsch trok zich al terug als adverteerder van de zender, Heineken overweegt hetzelfde. Lekker slap ouwehoeren met een slok op, dat is inderdaad het sfeertje.

Zijn de verhalen bezopen of is de boodschapper bezopen? Wat is nog normaal en waar vliegt de werkelijkheid zelve uit de bocht? Je kunt er zo diep op doordenken als je wilt, maar ik zag mezelf vooral wachten op missers van die normaal zo gepolijste BN’ers. En deze mensen hebben niet per se iets met geschiedenis, of met drank. Waarom dan, dacht ik steeds.