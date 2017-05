Zapp4 verrijkt het Nirvana-oeuvre

Als strijkkwartet met een voorliefde voor rockmuziek is het Nederlandse Zapp4 op zijn minst een opmerkelijke eend in de jazzbijt. Toch passen hun bewerkingen, eerst van Radiohead en nu van Nirvana, wel degelijk binnen een jazztraditie. Al zolang het genre bestaat, hebben jazzmusici de populaire muziek uit hun tijd als bron gebruikt.

Waarom Zapp4 bij Nirvana uitkomt, laat zich niet moeilijk raden. Het is de muziek waarmee iedereen van hun generatie is opgegroeid. Nirvana was bovendien een van de weinige bands die vanuit de underground wereldberoemd werd en toch underground bleef.

Zowel ritmisch als harmonisch is de uitvoering van Zapp4 veel rijker

Maar is het in omvang bescheiden oeuvre van de groep uit Seattle wel interessant genoeg voor een avontuurlijk kwartet als Zapp4? Die vraag kan met een hartgrondig ja worden beantwoord.

Zapp4 maakt dankbaar gebruik van de krachtige melodieën, maar voegt daaraan van alles toe wat in de originelen vaak maar sporadisch aanwezig is. Zowel ritmisch als harmonisch is de uitvoering van Zapp4 veel rijker.

Het meest gewaagd is de versie van Nirvana’s grootste succes ‘Smells Like Teen Spirit’ dat traag en zonder boosheid ronduit ontroerend blijkt.

