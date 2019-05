Zangeres Pip Blom is groot aan de overkant van het Kanaal, in Nederland is ze afwasser

Pip Blom houdt in een Amsterdams hotel haar gezicht netjes in de plooi voor de fotografe. Tot ze ineens een wringende, dissonante gitaarriff hoort. Het blijkt de intro van haar eigen liedje ‘Come Home’ dat de barman stiekem heeft opgezet. Ze zucht eens diep en lacht: “Normaal gesproken zou ik nu weglopen”.

“Ik vind het heel ingewikkeld om mijn eigen muziek te horen waar anderen bij zijn”, zegt de 23-jarige frontvrouw even later. “Super ongemakkelijk. Natuurlijk sta ik achter wat ik maak, maar andere mensen vinden er wat van. En daar hoef ik niet bij te zijn. Ja, ik ben wel vaak weggelopen. Het suffe is, dat statement helpt niet erg, haha. Maar ik weet me gewoon totaal geen houding te geven.”

Pip Blom is groot in Groot-Brittannië. Van Cardiff tot Norwich en van Edinburgh tot Brighton willen de Britten haar zien optreden. Ze toerde met bands als Franz Ferdinand en The Breeders. En dat terwijl ze in Nederland een stuk minder weglopen met Blom. “De focus van populaire muziek ligt hier ergens anders, I guess? Meer op artiesten als Billie Eilish, Post Malone, op hiphop.”

“En het is ook gewoon een groot deel geluk”, zegt de Amsterdamse. Begin 2016 bracht ze vier liedjes uit op Spotify. Eentje daarvan, Truth, belandde door een Discover Weekly-lijstje bij dj Marc Riley (ex-gitarist van The Fall) van radiozender BBC6. “Die vond het vet en is het vaak gaan draaien. Het zal te maken hebben met het geluid, gok ik?”

Rammelend

In Engeland past Pip Blom in de weelderige stroom van nieuwe gruizige rock- en punkbandjes zoals Sports Team, Idles en Shame. Terwijl nieuwe nummers Say It en Bedhead lijken op The Strokes door de repeterende, rammelende gitaarriffs. En dan is er nog Bloms wat onderkoelde, verveelde stem zoals die we die kennen van de populaire Australische rockvrouw Courtney Barnett.

De afgelopen drie jaar was de band bijna elke maand wel in Engeland te vinden. Gelukkig is anglofiel Blom verzot op de Britse cultuur. “Ik denk door de lelijkheid. De natuur kan heel mooi zijn, hoor, maar de steden zijn vaak lelijk, grauw, mensen zien er slecht uit. Dat heeft z’n charme, vind ik. De Engelse manier van praten is prachtig. Het eten is heel goor, maar tegelijkertijd heerlijk. Ik zou het niet erg vinden om er ooit te wonen.”

Zeker, ze is dol op toeren en optreden. “Maar het vraagt ook veel van een mens. Je zit de hele dag in een busje, met dezelfde mensen. Je hebt weinig bewegingsruimte, je eet goor, want je gaat alleen maar naar tankstations. Elke dag is alles nieuw. Je staat de hele tijd aan. En ik ben van mezelf best wel verlegen. Eigenlijk zit ik het liefst zo veel mogelijk in m’n eentje op mijn kamer, beetje muziek maken, frunniken.”

Gelukkig denkt Tender Blom (21) er net zo over, haar broer en gitarist in de band. “We delen vaak samen een hotelkamer en dan zeggen we heel lang niks. Dan kijken we elkaar aan: dit is chill! Ik ben dol op mijn broertje, maar we maken ook veel ruzie. Over alles. Hij houdt nogal van discussiëren. En ik iets minder, zeg maar. Dat kan nog weleens clashen. Dan is niks wat ik zeg goed.”