Zangeres Merol ('Hou je bek en bef me'): Ik moet me een beetje schamen voor een liedje

“Hé Merel. Wel even slikken, hoor. Die titel van je nieuwe hit,” reageert Merel Baldés vader als hij de aankondiging ziet van haar nieuwe single: ‘Hou je bek en bef me’. “Maar het lieve is”, vertelt ze, “een dag later deelde hij het nummer vól trots op Facebook.”

Mijn moeder belde: ‘Is dit geen vrijbrief voor mannen om op straat aan je te zitten?’ Merol

En haar moeder? “Ja, zij belde meteen: ‘Is dit geen vrijbrief voor mannen om op straat aan je te zitten?’ Ik heb mijn ouders gerustgesteld. Maar ik snap ze ook wel. Ik blijf hun kleine meisje. Wat doet die nou allemaal, daar in Amsterdam?”

Lekker met de meiden De 28-jarige Baldé werd afgelopen zomer bekend als Merol met haar elektrische pophit ‘Lekker met de meiden’, waarin ze spot met ‘millennials die cappuccino’s met havermelk drinken’. Het nummer is 3,6 miljoen keer beluisterd op Spotify. In maart en april speelt ze drie keer in een uitverkocht Paradiso. Baldé studeerde in 2014 af aan de toneelschool en speelde meteen een grote rol in de musical ‘Soldaat van Oranje’. Maar ze wilde autonoom zijn, vertelt ze in een Amsterdamse espressobar. De vrijheid voelen, zingen. Maar vooral: “Schijt hebben aan de wereld”. Het is leuk dat het meisje zingt: ‘Ik wil met je naar bed’. In plaats van de gast. Merol Vorig jaar debuteerde ze met de single ‘Ik wil een kind van jou‘. Ook op Valentijnsdag, ook met een schunnige tekst die doet denken aan bekende hiphopartiesten als 50 Cent en Flo Rida. Die rappen: ‘I’ll let you lick the lollypop’. Of: ‘Can you blow my whistle baby, whistle baby.’ Baldé lacht. “Ja, het is leuk dat het een keer het meisje is dat zingt: ‘Ik wil met je naar bed’. In plaats van de gast.”

Onenightstand Ook in haar nieuwe lied zijn de rollen omgedraaid. Merol heeft ‘een gast’ opgepikt voor een onenightstand. Bij haar thuis wil de jongen ‘een kop thee, elkaar leren kennen’. Ze zingt: “Het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed. Dus trek het uit. Hou je bek en bef me.” 50 Cent en N.E.R.D. omringen zich in hun videoclips met schaars geklede vrouwen die weinig aan de verbeelding overlaten. In Merols nieuwste video zijn het dansende jongens, enkel gehuld in zwarte ballenknijpers. Baldé grinnikt als ze de beelden toont. “Ik ben écht niét preuts. Maar zelfs ik vond dit best ongemakkelijk.” Ze noemt zichzelf ‘niet activistisch‘. “Ik zing over wat mij bezighoudt. Ja, het is autobiografisch”, lacht ze. “Ik heb ook weleens gedacht bij een gast: hou je bek en bef me. Dat stop ik dan in een liedje. Dat het per ongeluk feministisch is, vind ik natuurlijk top!”

Beetje schuren Baldé speelt graag met de taal. “Ik ben niet zo’n poëet. De schoonheid zit voor mij in letterlijke en directe teksten. Daardoor vallen ze ook op. De maatstaf is: ik moet me altijd een beetje schamen voor een liedje. Het moet een beetje schuren, ja.” En ja, ze was bang voor negatieve reacties, vooral van ouders van fans. Maar die blijven tot nu toe uit. “Zaterdag trad ik op voor een jong publiek. Ze zongen allemaal mee. Ik denk dat het hartstikke goed is voor kinderen dat ze het woord beffen leren kennen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Ik strijd tegen preutsheid.” Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Ik strijd tegen preutsheid. Merol Even is Baldé stil. Dan zegt ze: “Ik vind het leuk dat je nog niet hebt gevraagd of het allemaal een grote grap is. Een gimmick. Vaak is dat de eerste vraag. Dan denk ik: potverdikkie! Mijn liedjes zijn grappig en ik wil mezelf niet al te serieus nemen. Maar ik ben wel serieus over mijn liedjes. Een parodie ben je na twee maanden zat. Ik wil geen eendagsvlieg zijn.”

Dordtse Popprijs In haar geboortestad Dordrecht kreeg Baldé zaterdag de Dordtse Popprijs uitgereikt. Lekker met de meiden werd er zelfs tot ‘song van het jaar’ uitgeroepen. Ze is er blij mee. “Er zijn best wat familieleden en vrienden van mijn ouders die mijn teksten veel te heftig vinden. Wat hun goed recht is, hè. Maar zo’n popprijs voelt als erkenning, een kwaliteitskeurmerk. Nu hoeven mijn ouders zich minder voor mij te schamen.”

