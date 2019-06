Zangeres en presentatrice Martine Bijl (71) overleden

Sinds die hersenbloeding was Bijl niet meer te zien als presentatrice van het populaire programma Heel Holland Bakt, daarvoor was zij te zien in onder andere Het Zonnetje in Huis en Wie van de Drie. Over de gevolgen van haar beroerte schreef ze het boek ‘Rinkeldekink'.

Martine Bijl schrijft openhartig en humorvol over haar hersenbloeding Ze zat haar ochtendgymnastiek te doen en was intens tevreden met zichzelf. De opnames van Heel Holland Bakt waren net afgerond, haar leven ‘liep als een zonnetje’. Maar toen gebeurde het, schrijft de populaire tv-presentatrice Martine Bijl (69): “Achter mijn ogen knapte een ballonnetje. In de verte riep Berend mijn naam.”