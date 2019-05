Zangeres en actrice Doris Day (97) overleden

Doris Mary Kappelhoff, zoals ze in werkelijkheid heette, werd wereldberoemd door onder meer de song ‘Que Sera, Sera’ uit de Hitchcockfilm The Man Who Knew Too Much (1956). Daarin speelde ze de hoofdrol naast James Stewart. In de periode 1968-1973 schitterde ze in de televisieserie The Doris Day Show, die ook in Nederland werd uitgezonden.

De laatste jaren was Day vooral actief als dierenrechtenactivist, onder meer via haar stichting, de Doris Day Animal Foundation.

Day kampte de laatste tijd met een stevige longontsteking, aldus de stichting. Tot kort daarvoor was haar fysieke toestand uitstekend geweest.