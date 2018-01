Zanger Tim Treffers is big in Japan (bijna dan)

Groot worden in Japan? Het was nooit een droom van de Utrechtse zanger Tim Treffers. Dat hij deze maand toch zijn eerste Japanse tournee gaat maken, is vooral een kwestie van toeval. Na jaren van houtje-touwtjecontractjes als televisieredacteur, besloot hij bijna twee jaar geleden volledig voor de muziek te gaan.

Hij maakt goed verzorgde popliedjes met een flinke dosis soul en beats en blazers die het geheel een funky bite geven. Blue-eyed soul heet dit genre. Denk aan Elton John en Dusty Springfield, niet toevallig ook Treffers' grootste inspiratiebronnen.

In Japan is deze muziek mateloos populair, vooral als ze gebracht wordt door buitenlandse artiesten. "Misschien moet je een demo naar Japan sturen", adviseerde iemand hem daarom. En zowaar, Treffers kreeg bericht uit Tokio. Een Japans label wilde hem graag onder contract. Treffers: "Moet je je voorstellen, in Nederland luisteren ze vaak niet eens naar je demo." Toch kreeg Treffers al vanaf het begin van zijn muziekcarrière steun van producenten Tim Vermeulen en Eric van den Brink, die er ook voor zorgden dat zijn albums door ervaren muzikanten werden ingespeeld. Hij krijgt van meet af aan goede recensies, maar bij het grote publiek is zijn naam nog niet geland.

Toernee

Zijn Japanse label P-Vine is ook het label waar Wouter Hamel, in Azië een superster, zijn eerste Japanse albums uitbracht. "Daar heb ik wel even aan gedacht, of ze een nieuwe Wouter Hamel zochten. Maar wat hij maakt, is meer jazzy dan wat ik doe." Treffers denkt niet dat zijn label er op uit is om een tieneridool te maken van de lange, blonde Nederlander met zijn uitbundige, maar intieme liedjes. "Ik had maar één foto meegestuurd."

Treffers' albums 'Never trust a man in a fur coat' en 'Carnival of life', beide een mengeling van eigen werk en opgepoetste covers van onder meer Michael Franks en Jimmy Webb, deden het in Japan goed en trokken de aandacht van de succesvolle zangeres Mimlus Naito Aikiko. "Zij is dol op Nederland, en ze heeft ook de taal goed geleerd. Ze nam contact met me op om een duet op te nemen. De clip hebben we in Utrecht gefilmd."

En nu gaat hij dus toeren in Japan. Een aantal concerten doet hij met Aikiko, een aantal solo. Met een Japanse begeleidingsband, want hij kon nu zijn eigen mensen niet meenemen. In de toekomst hoopt hij dat wel te kunnen doen, maar eerst maar even écht doorbreken. Hij staat op podia in steden waar hij nog nooit van had gehoord. En hij weet ook nog niet echt goed wat hij kan verwachten. Hij is pas één keer in Japan geweest, om kennis te maken en zakelijke dingen te regelen.

Het Japanse publiek is vooral stil, dat kun je niet lezen of bespelen

Treffers weet nog niet wie zijn fans zijn, hoe oud ze zijn, van wat voor muziek ze nog meer houden, wat ze in hun leven doen. Hij is zelfs nog nooit bij een Japans concert geweest, ook niet bij een concert van een ander. "Ik heb gehoord dat het publiek heel weinig laat merken tijdens een optreden, vooral stilstaat en stil is." Een publiek dat je niet kunt lezen, kun je ook niet bespelen. Hij weet dus niet of mensen het waarderen wat hij doet en of hij, als dat niet zo is, iets kan aanpassen om ze toch te behagen. "Maar de enige manier om dat te leren is het maar gewoon te doen. Ik heb van Hans Dulfer, die ook veel in Japan gespeeld heeft, goede tips gehad. En ik denk dat Aikiko me wel helpen kan."