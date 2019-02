Zanger Peter Beense: Ik droom weleens dat ik een stripheld ben

“In eentje ben ik een soort stripheld die problemen kan oplossen. Op het moment dat iemand me nodig heeft of dat er iets ergs gebeurt, ben ik heel sterk, of heel goochem en weet ik precies wat ik moet doen. In een andere droom kan ik praten met onze hond, deze kleine hier. We verstaan elkaar dan. Ik zou willen dat het kon, het is een lief beest. Soms staat ze tegenover je en denk je: wat zou ze nou bedoelen?

Vaak droom je over problemen of dingen die je meemaakt. Prakkiseren doe ik niet veel, ik maak me niet zo druk om dingen, morgen weer een dag. Maar mijn gewichtsprobleem, daar kan ik niet omheen. En ja, dat zit mij soms dwars. Ik droom dan weleens dat er een knopje is dat ik om kan draaien en alles is er plotseling af. Ik heb al vier operaties achter de rug, maar het verwachte resultaat is uitgebleven. Daar moet je mee leren leven. Ik ben nooit licht geweest, maar ik sportte altijd, totdat ik een knieblessure kreeg. Wat ook niet meehielp was dat ik in de horeca zat. Ik had een eigen zaak, op het Rembrandtplein in Amsterdam. ’s Nachts haalde je een broodje shoarma, je leefde onregelmatig, dat is funest.