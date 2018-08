Zagreb in een jaren tachtig-setting, een tijd zonder verlammende smartphones

Zagreb, 1984. Een landerige augustusmaand. De belangrijkste nieuwsfeiten lijken van de Olympische Spelen in Los Angeles te komen. Inspecteur Nikola Banić rookt, drinkt, luistert naar jazz en leest weliswaar af en toe een krant maar welk nieuws hij bij zijn ongeïnspireerd geblader tegenkomt: we hebben geen idee. Hij tobt met een kapotte boiler, een gammele Renault 4 en een huwelijkscrisis: zijn vrouw is met hun dochtertje naar de kust vertrokken. De contouren van een klassieke inspecteur.

Banić aarzelt of hij zijn gezin achterna zal reizen maar krijgt ondertussen met een ontvoeringszaak te maken die eerder een flauwe grap lijkt dan een serieuze aangelegenheid. Voor de 18-jarige dochter van een rijke bouwondernemer wordt losgeld gevraagd, maar eigenlijk weet niemand waar deze Astra, een ‘verwend nest’ met roze haar en kunstenaars-ambities, uithangt. Is ze wel echt ontvoerd?

‘Andermans zaken’ is de eerste thriller uit 1985 van de Kroatische schrijver en film- en literatuurwetenschapper Goran Tribuson met inspecteur Banić in de hoofdrol. Uitgeverij Klin (Kroatische Literatuur in Nederland) pakte het boek in 2016 op voor een vertaling.

Breakdance

Goran Tribuson (1948) is naar verluidt een van de bekendste vertegenwoordigers van een generatie schrijvers die in hun jonge jaren, in tegenstelling tot hun voorgangers, geen zin meer hadden in literatuur als vehikel voor politieke ideeën; tekenend voor het socialisme in verval. Ze stortten zich vanaf de jaren zeventig juist gretig op zogenaamd ‘inferieure’ genres als fantasy- en detectiveverhalen en waren meer geïnteresseerd in populaire cultuur dan in socialistische idealen.

Die moderne populaire cultuur dient zich in ‘Andermans zaken’ soms op een bijna aandoenlijke manier aan, bijvoorbeeld als bij het ziekenhuis waar Banić een verdachte bezoekt een groepje jongens in ‘vreemde kleurige kledingsstukken’ rare bewegingen maakt ‘op het ritme van muziek uit een grote transistorradio.’ Een van de jongens zakt op een groot stuk karton en begint op zijn rug te draaien. Banić vraagt aan de jongens ‘wat dit is’ en maakt aldus kennis met het voor hem nog totaal onbekende fenomeen Breakdance.

De inspecteur tobt met een boiler, een auto en zijn huwelijk

Heerlijk aan het boek is in ieder geval die jaren tachtig-setting, zeker in de post-socialistische samenleving die Joegoslavië toen was, waar antwoordapparaten en videocassettes nog als noviteiten worden opgevoerd. Waar het een enorm gedoe is om een boiler gerepareerd te krijgen omdat de monteur gewoon niet komt opdagen. En waar adolescenten geen verlammende smartphones hebben maar hun ouders provoceren met vage kunstenaarsambities: intellectualisme als teken van opstandigheid. Je zou er bijna misplaatst weemoedig van worden.