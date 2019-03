Zacht biologisch rood: toch nog een fijne wijntip van Lotte Wolf

In Antwerpen vond deze week het WK voor sommeliers plaats. De Roemeense Iulia Scavo (35) geldt als een van de kanshebbers op de titel ‘beste sommelier ter wereld’ (bij het ter perse gaan van dit magazine was de uitslag nog niet bekend), toch is het wat teleurstellend dat er slechts 8 vrouwen onder de 66 kandidaten waren. Vrouwen, die het merendeel van de wijnconsumptie voor hun rekening nemen, dringen nog te weinig door in de top van de wijnwereld.

Lees verder na de advertentie

Nederlandse vrouwen doen het overigens nog niet slecht. Onder die acht vrouwelijke deelnemers zat de Nederlandse Richelle van Gemert (31) die nu bij 67 Pall Mall werkt, een besloten club in Londen waar het vooral draait om goede wijnen.

Wijnnerd En zo zijn er meer: Friezin Jennifer Silvius bijvoorbeeld, die op haar 27ste in België werd uitgeroepen tot sommelier van het jaar. En dat andere opvallende talent, de 32-jarige Lotte Wolf, sommelier van Jamie Oliver’s ‘Fifteen’ en sterrenrestaurants ‘Oud Sluis’ en ‘Bridges’, die afgelopen september onverwacht overleed. Jonge vrouwen met een goede reuk, en met een fascinatie voor de chemische processen die tijdens het wijnbouwproces optreden. Rubber laarzen waren voor Wolf net zo’n belangrijk kledingstuk als haar kelnerspak. Zij omschreef zich liever als ‘wijnnerd’ dan als deftige ‘sommelier’. Rubber laarzen waren voor Wolf net zo’n belangrijk kledingstuk als haar kelnerspak Wolf was zelf net in Zuid-Afrika begonnen met het produceren van haar eigen wijn. Helaas is ‘Lotte Wolf: A touch of Dutch’ online niet meer te vinden. De wijnen van Gayda uit Languedoc, waar Wolf mee samenwerkte, wel. Tip is de Gayda Figure Libre - Freestyle rouge 2014 of 2015: een kruidige, maar volle, zachte biologische wijn die in veel sterrenrestaurants wordt geschonken maar toch onder de 15 euro blijft. Een van de beste prijs-kwaliteit-verhoudingen onder de rode wijnen, vond de vrouw die de wijnwereld volgens een in memoriam in Trouw van rock-’n-roll voorzag. Gayda Figure Libre- Freestyle rouge 2014, byemy.winebox, € 14,49