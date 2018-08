YouTube beïnvloedt jonge kijker met succes

Het kijkgedrag van jongeren verschuift van televisie naar internet. En steeds vaker treffen ze daar YouTubers met een compleet productieteam, die veel geld verdienen aan reclame. Ongereguleerd - het Commissariaat voor de Media heeft er vooralsnog geen grip op.

Eerst wat cijfers: van de 65-plussers zit 90 procent dagelijks voor de televisie. Bij jongeren tussen de 13 en 19 jaar is dat nog maar 43 procent, blijkt uit de Mediamonitor 2018. Liefst 99,6 procent van de tieners zit dagelijks op internet. Met name YouTube is populair: het afgelopen jaar steeg het aantal gebruikers in Nederland met een half miljoen naar 2,2 miljoen. De grootste groep gebruikers is tussen de 15 en 19 jaar oud.

Wie YouTube niet dagelijks volgt, is het waarschijnlijk ontgaan, maar afgelopen weekend werd daar een nieuw online-verdienmodel gelanceerd. Twee grote YouTube-sterren gingen met elkaar in gevecht in de boksring. Fans konden daar live bij zijn, in de Manchester Arena. Maar ze konden ook rechtstreeks meekijken via een zogenaamde livestream, voor 8 euro.