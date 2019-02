Youp van 't Hek is zijn voeling met de tijdsgeest kwijt

Youp van ’t Hek is eigenlijk gewoon die foute oom op verjaardagfeestjes, die voortdurend seksistische grappen maakt en een schaamteloze vrouwenhater is. Alsof #MeToo nooit heeft plaatsgevonden, praat hij over Wassenaarse botox-teefjes en hoe hij en zijn vrienden vroeger meisjes aan elkaar ‘doorgaven’. Maar dankzij zijn natuurlijke flair en tomeloze zelfspot behoudt hij toch een behoorlijke gunfactor.

Om dezelfde redenen accepteer je ook dat zijn nieuwe voorstelling ‘Met de kennis van nu’ in veel opzichten een kopie is van al zijn vorige programma’s. Er wordt weer flink gekankerd op de kakkers en Van ’t Hek erkent nog maar weer eens ongegeneerd dat hij stinkend rijk is. In de liedjes klinkt de goedkope romantiek van de burgerman, die verlangt naar zijn vroegere (vrijere) zelf.

Het liefst zou de bijna 65-jarige Van ’t Hek dan ook sterven in het harnas, zoals hij in een van zijn liedjes zingt

En natuurlijk zijn er een paar terugkerende verhaallijntjes, waarvan de meest typerende die is van Wouter, de zoon van een jeugdvriend, ‘die niet helemaal goed is’, maar die juist daardoor ons ‘normale’ mensen een spiegel voorhoudt. Van ’t Hek brengt het allemaal op de nonchalante manier die we van hem gewend zijn: staand op z’n gympen met een hand in zijn zak. Zijn vaste muzikant Rens van der Zalm verzorgt de begeleiding.

Tijdsgeest Een van de meer interessante lijnen in ‘Met de kennis van nu’ vormt het verhaal van de ouder wordende cabaretier, die terugkijkt op zijn carrière. Hoe hij als zesjarige al zijn podiumdebuut maakte voor een lege zaal in Bussum en hoe hij zich eigenlijk geen beter vak dan dit kan wensen: iedere avond weer mensen aan het lachen maken. Het liefst zou de bijna 65-jarige Van ’t Hek dan ook sterven in het harnas, zoals hij in een van zijn liedjes zingt. Dit verhaal ontroert, omdat je voelt dat hij het meent. Zijn uithaal richting al die mensen die hem afgelopen jaar aanvielen omdat hij iemand een pisnicht had genoemd, is ongetwijfeld net zo gemeend. Toch laat die vooral zien hoezeer Van ’t Hek inmiddels zijn voeling met de tijdgeest kwijt is. Voor zijn rabiaat heteronormatieve kijk op de wereld bestaat nog altijd een breed publiek, maar dat publiek was in elk geval op de premièreavond wel behoorlijk vergrijsd, en zelfs bij deze groep voelde je het ongemak bij sommige foute grappen. Van ’t Hek zal het vast allemaal weinig kunnen schelen. Als cabaretier moet je ook gehaat worden, zei zijn vader al. Die les houdt Van ’t Hek al zijn leven lang hoog. Elke week nieuwe voorstellingen, besproken door onze recensenten. U leest ze hier.

