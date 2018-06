Yannick Nézet-Séguin zegt niet ‘adieu’, maar ‘au revoir’ tegen Rotterdam

‘Ik ga’, zingt Sesto in Mozarts ‘La clemenza di Tito’. Zaterdagavond werd die ‘Parto’-aria subliem gezongen door Joyce DiDonato, de gaste van wereldformaat op het feestconcert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Maar dat ‘Ik ga’ was natuurlijk een verwijzing naar het vertrek van chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin, die Rotterdam na tien jaar verruild voor New York. Hij wordt daar de opvolger van James Levine aan de Metropolitan Opera.

In een overvolle Doelen werd het een bijzondere concertavond, hinkend op drie gedachten: een eeuwfeest, een wereldvermaarde diva en een vertrekkende chef. Op papier zag die constellatie er wat apart uit, maar in Rotterdam maakten ze er een overtuigend en welluidend geheel van. Uiteraard doorspekt met waarderende woorden en huldeblijken. Allemaal te volgen op een groot scherm buiten de Doelen en wereldwijd via het internet.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde Yannick een echte ‘Rotterdammert’ (die extra ‘t’ bezegelde dat) en vereerde hem met de Gouden Penning van de stad Rotterdam. Hij zei erbij dat het toch maar mooi was dat Yannick als dirigent groot geworden was in zijn stad en dat men nu tegen de New Yorkers kan zeggen: ‘Die komt van Rotterdam’.

De opbouw van het concert was magistraal. In een soort slow motion betrad een eenzame klavecinist het podium. Toen die zachtjes voor zich uit begon te preluderen kwamen er allengs meer musici het podium op, totdat de bezetting voor de eerste Händel-aria's compleet was. Zo werd het podium gedurende de avond steeds voller om uit te monden in een uit de kluiten gewassen orkest voor 'Pini di Roma' van Respighi. De eeuw werd zo ook mooi visueel inzichtelijk gemaakt: van één naar honderd. De aria's uit 'Ariodante' en 'Giulio Cesare' werden zonder onderbreking verrassend aan elkaar geplakt en DiDonato zong ze uiteraard subliem. Zo mooi hoe ze in de eerste aria steeds omkeek naar die melancholische fagot die haar begeleidde. Solo-klarinettist Julien Hervé, met de diva op het podium in de Mozart-aria, kreeg terecht een warme DiDonato-hug. Na de pauze excelleerde de mezzo nog in aria's van Bellini en Rossini. Het Rotterdams Philharmonisch was hoorbaar in een feeststemming en spurtte bruisend door Mozarts 'Haffner'-symfonie. De climax in Respighi's compositie werd meesterlijk gerealiseerd door Nézet-Séguin. Dat dit bijzondere eeuwfeestje door het vertrek van Yannick niet al te zeer vergald werd, kwam omdat hij niet 'adieu' zegt, maar 'au revoir'. Eind augustus is hij alweer terug in Rotterdam. Dan als eredirigent.

