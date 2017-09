Yannick Nézet-Séguin dwingt en ademt, het orkest zingt

Econoom, journalist, paus: zomaar een greep uit de beroepen die Yannick Nézet-Séguin als kind op zijn verlanglijstje had staan. Maar het gefilmde moment waarop hij als klein jongetje wild enthousiast staat te dirigeren, spreekt boekdelen.

Dit en meer is te zien in de kersverse documentaire 'Yannick', die Christiaan van Schermbeek maakte over de dirigent, met de nadruk op diens functie als chef van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De filmpremière in De Doelen maakte deel uit van de seizoensopening van het orkest. Eentje die ook een afscheid inluidt: komend jaar staat Yannick een decennium op de bok in de Maasstad, volgende zomer zwaait hij af.

Vanaf dan richt hij zijn energie volledig op een ander continent, waar hij ook chefschappen heeft lopen: bij het Orchestre Métropolitain in Montréal en bij het Philadelphia Orchestra. In 2020 wordt de agenda aangevuld met de Metropolitan Opera in New York.

De muziek klinkt jong en het klankbeeld is transparant

Voordat het zover is, kan Nederland zich nog laven aan het onstuitbare en positieve musiceren van de tweeënveertigjarige Canadees. Voor de start van zijn laatste reeks Rotterdamse concerten als chef koos Yannick voor Beethovens 'Eroica', de eerste Beethovensymfonie die hij met het orkest onder handen nam, tien jaar geleden.