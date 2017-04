Wouter van Noort: ‘M’n slaapkamer is smartphonevrij’

Ik denk dat dit duidt op het besef dat er een andere fase aan komt. Ik ben nu 31, het studentenleven is voorbij. Misschien komt die droom ook door de keuzestress die veel dertigers hebben, een soort ziekte die te herleiden is tot de sociale media en de manier waarop zelfs carrièrekeuzes afhangen van hoeveel likes je daarvoor krijgt. De hang naar sociale erkenning en beloning bepaalt mede hoe we ons leven inrichten.

We hebben niet door hoe snel de veranderingen gaan, noch hoe ingrijpend die zijn in ons persoonlijk leven

Ik betrap mezelf soms ook op vrij obsessief gedrag met mijn iPhone. Het ding werkt als een magneet. We juichen allemaal bij de volgende iPhone, als Google een mooie app lanceert of Facebook met iets nieuws komt. De mogelijkheden zijn enorm, maar we hebben niet door hoe snel de veranderingen gaan, noch hoe ingrijpend die zijn in ons persoonlijk leven, in de economie en de politiek. Hopelijk maakt mijn boek ‘Is daar iemand?’ mensen daar bewust van.

Polarisering Interessant vind ik hoe de razendsnelle ontwikkelingen hebben geleid tot scheve machtsverhoudingen tussen technologiebedrijven en de rest. De financiële slagkracht van deze sector is gigantisch en de bedrijven gebruiken hun macht om via smartphones een dominante rol te spelen in de informatievoorziening. Dat heeft de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed en het leidt tot polarisering van allerlei conflicten - van het vluchtelingendebat tot Zwarte Piet. De discussies zijn feller dan ooit. Dat komt door polarisering: op sociale media omringen we ons met geluiden die het eigen gelijk bevestigen. Bovendien maken we bij het turen naar een schermpje minder verbindingshormonen aan, die zorgen voor empathie. De iPhone blijft heel nuttig, alleen doe je er vaak nutteloze dingen mee Veelvuldig smartphonegebruik werkt stressverhogend terwijl aandacht en concentratie afnemen. We dagdromen bovendien minder. Dagdromen is belangrijk voor de creativiteit, voor het vormen van nieuwe gedachten, maar op momenten dat ik uit het raam zou kunnen staren is de verleiding groot er mijn telefoon bij te pakken. Met slimme beloninkjes word je steeds teruggelokt. Met wisselend succes probeer ik dat nu te ondervangen. Mijn slaapkamer is inmiddels smartphonevrij gebied. Sinds ik een boek lees in bed droom ik rustiger en samenhangender. De iPhone blijft heel nuttig, alleen doe je er vaak nutteloze dingen mee. Even lekker swipen is prima zolang je je bewust bent van je gedrag.” Wouter van Noort (1985) is journalist. Onlangs verscheen zijn boek ‘Is daar iemand? Hoe de smartphone ons leven beheerst’.

